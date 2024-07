Angola: Des chambres de commerce privilégient le dialogue avec leurs membres

Luanda — La promotion d'un dialogue plus franc, fluide et constructif, en vue de rassembler et d'agir ensemble, est l'une des principales priorités de la Fédération des Chambres Bilatérales de Commerce et d'Industrie d'Angola (FCBCIA), au cours des trois prochaines années.

Selon le président de la FCBCIA, Caetano Capitão, l'idée est de définir une stratégie commune qui pourrait contribuer de manière substantielle au travail réalisé par les chambres du pays.

Dans des déclarations à la presse, dans le cadre de la cérémonie d'investiture des membres du nouvel organe de direction de cette classe d'affaires, il a avancé la possibilité pour les chambres bilatérales de se positionner comme partenaires de l'Exécutif angolais en matière économique et sociale.

D'autre part, il a souligné que les hommes d'affaires développent des efforts pour attirer les investisseurs en Angola, un des objectifs de l'Exécutif angolais en approuvant l'exemption de visa dans certains pays.

Dans ce sens, il a assuré que les chambres travailleront selon la législation en vigueur, les stratégies et le contexte du pays, en vue de renforcer l'attraction des investisseurs de diverses parties du monde.

Ils prévoient également de renforcer de plus en plus la coopération avec des entités concernées, telles que l'Administration générale des impôts (AGT), dans le domaine fiscal, ainsi qu'avec la Banque nationale d'Angola et le ministère des Finances, pour mettre en oeuvre des mesures plus substantielles dans le domaine des affaires.

Le président de l'Assemblée générale de la FCBCIA, Reinaldo Trindade, a défendu la nécessité pour cet organisme de travailler à attirer des investissements diversifiés qui contribuent à la croissance du secteur non pétrolier, comme l'agriculture, les infrastructures, la logistique, les télécommunications, les technologies de l'information, la banque et finance.

La cérémonie d'investiture des membres du nouvel organe directeur s'est déroulée en présence, d'entre autres entités, l'ambassadeur du Zimbabwe en Angola, Thando Madzvamuse.

A cette occasion, sept vice-présidents de différents domaines ont pris leurs fonctions, responsables de l'Assemblée générale, du Conseil fiscal et des conseillers de la FCBCIA.

La Fédération des Chambres Bilatérales de Commerce et d'Industrie d'Angola a pour mission de dynamiser et de développer la classe des affaires, à travers les chambres bilatérales dans toutes leurs dimensions et catégories.

L'association d'affaires se concentre sur la conduite d'initiatives économiques et sociales visant à diversifier l'économie et la diplomatie économique, en étroite collaboration avec le gouvernement angolais.