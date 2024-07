Angola: Le Parlement approuve la nouvelle loi fondamentale du système national de formation professionnelle

Luanda — Le Parlement a approuvé jeudi, de manière générale, le Projet de Loi Fondamentale du Système National de Formation Professionnelle, qui vise à répondre aux défis socio-économiques actuels.

Le diplôme, approuvé à l'unanimité, est une initiative législative du titulaire du pouvoir exécutif et vise à adapter la loi n° 21-A/92, du 28 août, sur les bases du système national de formation professionnelle, jusqu'à présent en vigueur, qui date de 1992.

Selon le rapport justificatif du diplôme, la nouvelle loi vise essentiellement à adapter le Système National de Formation Professionnelle (SNFP) à la réalité actuelle, en lui donnant une plus grande efficience et efficacité.

Avec ce Projet de Loi, le Gouvernement entend, d'une part, établir les critères d'accès à certaines formations et définir le mécanisme de dialogue entre les différents acteurs de la formation professionnelle.

D'autre part, il contribuera à la modernisation de l'ensemble de l'écosystème national de formation professionnelle, en établissant les conditions juridiques pour que les principes et finalités du SNFP profitent à tous les citoyens, dans des circonstances égales, ainsi qu'en conférant une innovation et un plus grand dynamisme à la formation professionnelle réalisée.

À cet effet, il établit les caractéristiques et les modalités de la formation professionnelle, établissant le principe de certification des cours, actions et entités de formation, créant les conditions indispensables pour que la formation professionnelle soit économiquement et socialement reconnue, ainsi que valorisée par tous les agents économiques et sociaux.

Cette proposition de loi du Système national de formation professionnelle (SNFP) établit les principes et objectifs généraux, identifie les principaux acteurs, détermine les caractéristiques de la formation professionnelle et typifie les modalités de la formation professionnelle.

Il présente des dispositions sur l'agrément des organismes de formation, sur l'accréditation des cours et établit un système de crédits et de niveaux de formation professionnelle.

De même, il fixe les conditions d'accès à certaines formations professionnelles, ainsi que la certification obligatoire de la formation professionnelle dispensée.