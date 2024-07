Angola: L'Exécutif réaffirme son engagement à promouvoir le bien-être des familles

Luanda — La ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a déclaré jeudi, à Luanda, que l'Exécutif continuerait à développer des programmes de lutte contre la pauvreté, afin de promouvoir le bien-être des familles, en particulier les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.

Intervenant à l'ouverture du VIe Conseil Consultatif du secteur, la gouvernante a dit que ces actions visent également à promouvoir l'égalité des sexes et à sauvegarder les droits de l'homme.

Selon la ministre, son secteur continuera à travailler dans les domaines de la conception, de la promotion et de la mise en oeuvre de la politique sociale relative aux personnes et aux populations en situation de vulnérabilité, ainsi que dans le développement des communautés ethniques minoritaires.

À son tour, le vice-gouverneur provincial de Luanda pour le secteur politique, économique et social, Manuel Gonçalves, a souligné que la dynamique familiale était de plus en plus influencée par des facteurs économiques, sociaux et culturels.

En ce sens, il a défendu la nécessité de créer des stratégies qui renforcent les familles, en leur offrant les outils et le soutien nécessaires à leur développement.

« L'action sociale doit être considérée dans une perspective d'inclusion, avec l'adoption de politiques visant à protéger le développement local et le droit aux opportunités », a-t-elle ajouté.

Sous le thème « Action sociale renforcée - Garantir le renforcement des compétences familiales », les participants discuteront, au cours de l'événement, en trois panels, de sujets liés à la valorisation de la famille et à l'égalité des sexes, au renforcement des capacités institutionnelles, entre autres.

Durant deux jours, les participants feront également le point sur les actions menées en 2023 et approuveront le plan d'activités pour le second semestre 2024.