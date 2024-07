Cameroun: Les avancées technologiques et leur impact sur l'économie camerounaise

Les nouvelles technologies prennent une place très importante dans l'économie mondiale. Toutefois, dans cet article, nous allons nous intéresser à la place qu'elles prennent au Cameroun et sur leur importance pour le développement du pays. Nous évoquerons aussi les difficultés que représente cette évolution sur le plan national.

Le développement d'internet

L'une des principales nouveautés au Cameroun est la volonté de développer internet, un secteur dans lequel ce pays est très en retard, notamment sur les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Pour cela, de nombreuses mesures ont été mises en place, notamment l'amélioration des infrastructures et la démocratisation de la fibre. En outre, une plateforme unique a été créée, permettant de faciliter les paiements en ligne.

L'importance de l'industrie du divertissement numérique

Depuis la fin des années 2010, le divertissement numérique est une industrie qui se développe rapidement. Pour en témoigner, on peut, entre autres, constater la création de Kiro'o Games, le premier studio de jeux vidéo au Cameroun. En plus de leur aspect ludique, les titres qu'il développe s'efforcent de véhiculer des valeurs nationales.

C'est notamment le cas du jeu mobile Le Responsable Mboa, qui permet de simuler le quotidien d'un fonctionnaire africain. De son côté, Aurion : l'héritage des Kori-Odan a remporté un franc succès en Afrique et a récemment été adapté en bande dessinée alors que des négociations sont en cours pour la création d'un film dédié à l'univers de ce titre.

Une formation adaptée

Pour pouvoir améliorer son économie, le Cameroun a besoin de personnel qualifié. Pour y parvenir, ce pays d'Afrique subsaharienne a décidé d'ouvrir de nouvelles formations. Ces dernières concernent des domaines dans lesquels les Camerounais sont déjà présents, tels que l'agriculture ou l'exploitation minière, pour lesquels de nombreux ingénieurs sont formés.

Ces nouvelles recrues devront notamment être capables d'utiliser les nouvelles technologies pour moderniser des secteurs déjà exploités depuis de nombreuses années. Des efforts ont également été fournis pour former de nombreux professionnels dans la santé, particulièrement au niveau des soins bucco-dentaires.

La création d'un pôle dédié au numérique

En 2022, le Centre de développement de l'innovation numérique a ouvert dans la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est une structure publique dont le principal objectif est de proposer d'excellentes infrastructures pour booster l'écosystème numérique national. Pour y parvenir, il se base sur plusieurs axes, entre autres, les formations initiales et continues, la détection ou le perfectionnement.

Il permet à ses utilisateurs de bénéficier de technologies perfectionnées, notamment d'une salle blanche, c'est-à-dire un environnement dans lequel la contamination est contrôlée, d'un laboratoire de prototypage en 3D, d'espaces de coworking et d'un studio de montage et de création. Ce lieu à la pointe de la technologie s'adresse aussi bien aux particuliers qui veulent se former qu'aux petites et aux moyennes entreprises.

Des obstacles au développement numérique

Malgré la volonté affichée du gouvernement d'améliorer l'exploitation du numérique, il se heurte à plusieurs obstacles. Le principal d'entre eux est la pauvreté des installations. Alors qu'en Europe, la 5G est en cours de déploiement, de nombreux Camerounais ne peuvent même pas accéder à la 3G. De plus, le réseau internet n'est pas très fiable et les pannes sont assez fréquentes.

Il peut donc être difficile pour une entreprise de miser sur le numérique, tant qu'il ne fonctionne pas correctement. Enfin, on peut constater une énorme différence entre les zones urbaines et rurales. Si les villes parviennent à se développer, notamment au niveau de la qualité de la connexion web, ce n'est pas le cas des campagnes, qui accumulent donc un important retard technologique.

Conclusion

Cela fait déjà plusieurs années que le Cameroun tente d'intégrer les innovations numériques dans son économie. Cela se traduit de plusieurs manières, parmi lesquelles on peut citer l'amélioration des infrastructures, la formation et la création d'une structure dédiée au numérique. Si on peut constater de premiers résultats encourageants, le Cameroun se heurte à plusieurs obstacles. L'un des plus importants d'entre eux est la différence entre les villes et les campagnes, ces dernières ayant un retard considérable sur le plan technologique.