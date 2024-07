Congo-Brazzaville: Concours genie-jeunesse - Les groupes Élios et Bilanga en finale

Après l'élimination des groupes « L'avenir c'est nous » et « Lood », les compétiteurs dénommés « Élios » et « Bilanga » arrachent leurs tickets pour la finale.

Vingt et un points pour « Bilanga », vingt points pour « Élios », dix-neuf pour « Lood » et quinze points pour « L'avenir c'est nous ». Un score très serré, expliquant la performance des quatre équipes demi-finalistes. Le groupe Élios a affronté Bilanga, tandis que le groupe Lood faisait face à L'avenir c'est nous.

Dans le premier duel Bilanga a devancé Élios d'un point, c'est-à-dire un score de 11 à 10. Dans le second, L'avenir c'est nous s'est incliné 5 points contre 9 face à Lood. Concernant la seconde manche, les groupes Bilanga et Élios ont terminé à égalité de points, c'est-à-dire dix points partout. De même pour « Lood » et « L'avenir c'est nous ». Un total de dix points pour chacun.

Le score final donne un schéma de vingt et un points pour « Bilanga », vingt pour « Élios », dix-neuf pour « Lood » et quinze points pour « L'avenir c'est nous ». Par conséquent, les deux premiers groupes, notamment « Bilanga » et « Élios » joueront la finale qui s'annonce très compliquée pour les deux équipes dont les performances jusque-là restent très serrées. Une belle affiche de finale qui aiguise l'appétit des supporters de ce concours qui met en valeur les talents des jeunes congolais.

Par ailleurs, les deux groupes éliminés à la demi-finale n'ont pas démérité, quand bien même qu'ils n'ont pas pu franchir cette étape. La date de la finale sera communiquée ultérieurement par le comité d'organisation qui n'est autre que la direction générale de la Jeunesse. Notons que chaque groupe a présenté un projet qu'il réalisera en cas de victoire. Le vainqueur remportera une enveloppe de deux millions FCFA. Les projets des deux groupes finalistes portent respectivement sur l'agriculture et le transport en commun à Brazzaville.