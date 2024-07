Afrique: Leadership féminin - Venicia Stelle Guinot rêve d'une Afrique prospère

Femme de conviction et d'action, mue par une curiosité sans limite et une inexhaustible vitalité, Venicia Stelle Guinot consacre son énergie à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement en Afrique.

A la tête de « Tropics group of companies », un conglomérat panafricain de plus de vingt marques, elle met ses connaissances et son expérience au service du continent.

« Aujourd'hui, je suis une femme épanouie qui oeuvre pour le continent et célèbre les siens au sein de divers médias francophones et anglophones. Je travaille comme journaliste multimédia indépendante et je représente diverses publications et revues socioculturelles d'origine afro caribéenne et internationale, à Johannesburg, au-delà de mon projet personnel, Tropic, qui a vu le jour en mars 2010 », dit Venicia Stelle Guinot.

Dotée d'une grande renommée, elle inspire des jeunes entrepreneurs africains en leur donnant les clés de l'autonomisation. Venicia Stelle Guinot y est parvenue grâce à sa plateforme "Tropics business simmit", qui sert de vitrine depuis 2017 pour mettre en lumière les talents africains, forger de nouvelles synergies entre les gouvernements, les investisseurs et les start-ups émanant de tous les continents, afin de combler le déficit de financement qui perdure entre les marchés anglophones, francophones et arabophones.

Sa grande ambition est de positionner l'Afrique comme un leader mondial des investisseurs. Sans des configurations stratégiques avec le concours de son conseil d'administration, ainsi que de son équipe internationale, elle renforce l'attractivité des économies africaines en assurant la promotion des projets viables et en sécurisant l'accès. « L'Afrique pour moi représente le continent premier, la patrie mère et le futur eldorado pour les puissances occidentales.

Tous ces attributs me rendent fière de mon origine et être une jeune entrepreneure en Afrique me donne le courage de m'affirmer, au même titre que mes collègues, d'ailleurs. Ce n'est pas parce que je suis d'origine africaine que je n'aurai rien à partager avec le reste du monde. Au contraire, mes origines africaines se reflètent dans ma personnalité, ma manière de penser, mon look et dans le travail que j'entreprends. Je rêve d'une Afrique qui bénéficie pleinement de son système touristique et qui croit au potentiel de sa jeunesse, car c'est elle, l'élite de demain », poursuit-elle.

Femme aux multiples casquettes, elle s'engage aussi dans la promotion des nouvelles technologies en matière de durabilité dans les industries créatives africaines. Elle s'investit dans l'univers de l'intelligence artificielle, de la block chain, de la fintech, de l'éducation et encadre la nouvelle génération des élèves africains à travers l'incubateur Tropics start up incubator, l'accélérateur de leadership féminin Tropics xomen in business, accelerator et l'académie du leadership et yunus leadership university.