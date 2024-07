Congo-Brazzaville: Le saviez-vous? Pourquoi le marché « Ta Ngoma » s'appelle-t-il ainsi ?

Créé en 1989 à Brazzaville, le marché Ta Ngoma, dans l'arrondissement 2 Bacongo, sur l'avenue De Brazza, à quelques encablures de la case de Gaule et du grand fleuve Congo, est un lieu animé et coloré, où se mêlent différentes cultures, affaires et langues. Ce petit marché cosmopolite est un épicentre incontournable de la vie des habitants de la zone.

Imprégné d'anecdotes et de légendes qui ont contribué à sa richesse culturelle et à son caractère unique, le marché Ta Ngoma est étroitement lié à l'évolution de Brazzaville, étant elle-même un centre commercial animé depuis l'époque coloniale.

L'histoire raconte que le nom « Ta Ngoma » signifie littéralement « le tambour » en lingala. Selon la légende, un ancien chef de tribu avait un tambour sacré qui était utilisé pour communiquer avec les esprits et les ancêtres. Ce tambour traditionnel était si puissant qu'il pouvait être entendu à des kilomètres à la ronde. Lorsque le chef est décédé, le tambour a été enterré à l'emplacement actuel du marché. Certains disent qu'il a été construit autour de ce lieu sacré, d'où son nom.

Sachant que les marchés sont souvent des lieux où les histoires se racontent, certains commerçants du marché Ta Ngoma ont leurs propres récits à partager. Ils racontent comment ils ont commencé leur commerce avec peu de moyens, mais ont réussi à prospérer grâce à leur ténacité et à leur détermination. D'autres par contre partagent des anecdotes sur des rencontres inattendues, des amitiés nouées et des défis surmontés. Ces histoires font partie intégrante de la vie du marché et sont transmises de génération en génération.

L'histoire enseigne aussi que dans la soirée, l'on pouvait entendre des bruits étranges au marché. Des rires, des pleurs ou des chuchotements qui sont attribués aux esprits des anciens commerçants et des clients décédés. Les habitants éviteraient de passer par le marché la nuit, de peur de rencontrer ces fantômes. Cela ajoute une dimension mystique au marché et renforce son statut de lieu chargé d'histoire et de spiritualité.

Aujourd'hui, ce marché continue d'être un symbole de la vie quotidienne et sa popularité montre qu'il reste un élément essentiel de la dynamique urbaine de Brazzaville.