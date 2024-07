Afrique: Le Dr Tangara et deux autres candidats en lice pour le poste de secrétaire général du Commonwealth

Alors que le Commonwealth se prépare à une élection cruciale en octobre 2024, trois éminents candidats africains sont en lice pour le poste prestigieux de secrétaire général. Ce moment historique signale le tour de l'Afrique de diriger cette organisation de 56 membres, qui a joué un rôle crucial dans la promotion de la coopération internationale depuis sa création en 1949. L'élection, qui aura lieu à Apia (Samoa) du 21 au 25 octobre 2024, verra s'affronter des candidats de la Gambie, du Ghana et du Lesotho.

Il s'agit d'une étape importante pour l'Afrique : le prochain secrétaire général du Commonwealth sera choisi parmi trois candidats hautement qualifiés du continent. Cette décision souligne l'influence croissante de la région et l'engagement du Commonwealth en faveur d'un leadership diversifié. Les candidats sont Mamadou Tangara, ministre des Affaires Etrangères de la Gambie, Shirley Ayorkor Botchwey, du Ghana, et le sénateur Joshua Septiba, du Lesotho.

Dr Mamadou Tangara, Gambie

Tangara est actuellement ministre des Affaires Etrangères de la Gambie. Sa vaste expérience des relations internationales et de la diplomatie fait de lui un candidat de poids. Connu pour sa vision stratégique et son engagement à favoriser les partenariats mondiaux, Dr Tangara a été représentant permanent de la Gambie auprès des Nations Unies de 2013 à 2016, puis de 2017 à 2018. Cependant, le Dr Tangara est également un journaliste de formation qui a été rédacteur en chef du journal The Point et chroniqueur français pour ce même journal. Il souhaite apporter une perspective nouvelle aux dirigeants du Commonwealth.

Le Dr Tangara a présidé à plusieurs reprises le Groupe Africain aux Nations Unies à New York. Il a présidé la réunion à la mémoire de Nelson Mandela. M. Tangara a été président du conseil d'administration de l'Université de la Gambie, président de l'Alliance franco-gambienne et ambassadeur honoraire de la région du Brabant wallon (Belgique). Il est également un membre éminent de la Fondation Diplomatique du Royaume du Maroc. M. Tangara est membre du conseil d'administration du Centre Qatari pour la Primauté du Droit et la Lutte Contre la Corruption (ROLACC) à Doha. Il a également travaillé dans divers ministères en Gambie.

Shirley Ayorkor Botchwey, Ghana

Avocate de profession, l'honorable Shirley Ayorkor Botchwey a une carrière politique impressionnante. Elle a été vice-ministre des Affaires Etrangères du Ghana en 2017 et est actuellement ministre de l'Intégration Regionale, des Affaires Etrangères et membre du Parlement. Son expertise juridique et son expérience en matière de commerce et de relations internationales font d'elle une candidate redoutable. La candidature de l'honorable Botchwey souligne son dévouement à la promotion du développement économique et des réformes juridiques au sein du Commonwealth.

Sénateur Joshua Septiba, Lesotho

Le sénateur Joshua Septiba est directeur principal de la Stratégie, du Partenariat de Portefeuille et de la Division Numérique au Secrétariat du Commonwealth. Sa candidature est soutenue par la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), ce qui témoigne d'un fort soutien régional. Le leadership stratégique et l'expertise numérique du sénateur Septiba sont des atouts majeurs qu'il met au service de la modernisation et du renforcement de l'infrastructure numérique et des initiatives stratégiques du Commonwealth.

L'élection

L'élection aura lieu à Apia, Samoa, un pays qui a une riche histoire d'indépendance et de coopération internationale. Après avoir obtenu son indépendance de la Nouvelle-Zélande en 1962, les Samoa sont devenues la première nation insulaire du Pacifique à rejoindre le Commonwealth en 1970. Situées au sud de l'équateur dans l'océan Pacifique, le choix du Samoa pour accueillir ces élections importantes souligne leur importance historique et géopolitique au sein du Commonwealth.

Tandis que le Commonwealth se tourne vers son avenir, l'élection du prochain secrétaire général originaire d'Afrique marque une étape cruciale dans la promotion d'un leadership diversifié et d'une croissance inclusive. Les candidats de la Gambie, du Ghana et du Lesotho apportent chacun des forces et des visions uniques au Commonwealth, ouvrant ainsi la voie à une élection passionnante et transformatrice.

Il est à rappeler que vendredi dernier, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a effectué une visite spéciale en Gambie pour demander au président Adama Barrow de soutenir la candidate ghanéenne, Mme Shirley Ayorkor Botchwey. Toutefois, le président Barrow a clairement indiqué que le Dr Mamadou Tangara, ministre des Affaires Etrangères de la Gambie, ne se retirerait pas de la course. Il est donc évident que le Dr Tangara fera partie des trois candidats en lice pour le poste convoité en octobre 2024, avec deux candidats d'Afrique de l'Ouest et un d'Afrique australe.

