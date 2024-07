Congo-Brazzaville: Atelier documentaire de la Fémis - Une prochaine session en vue

L'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son (La Fémis), basée en France, a ouvert les inscriptions pour sa prochaine formation professionnelle en écriture et réalisation documentaire.

L'atelier documentaire initié par la Fémis est une formation professionnelle, discontinue sur huit mois, qui propose à douze participants de développer leur projet de film documentaire et d'en réaliser un film esquisse. " Elle favorise l'appropriation d'une démarche d'écriture et de réalisation adaptée à la singularité des projets filmiques développés. L'atelier permet également aux participants de s'inscrire dans un réseau et les aide à identifier des conditions de production et de diffusion de films documentaires ", souligne la Fémis.

La prochaine session de l'atelier documentaire se déroulera du 21 novembre 2024 au 9 juillet 2025 en présentiel. Cette opportunité se destine aux professionnels de l'audiovisuel, du spectacle vivant et auteurs ayant un projet de film documentaire. L'objectif derrière ce programme, comme le souligne la structure organisatrice, est d'emmener les bénéficiaires à développer des projets documentaires, en définir les enjeux, le mode narratif, les choix de réalisation et de production avec professionnalisme.

Aussi, cet atelier vise à aider les participants à constituer un dossier de film documentaire destiné à être présenté à un producteur, un diffuseur ou une commission d'aide ; ainsi qu'à réaliser un court film-esquisse permettant d'éprouver ses choix de réalisation et d'accompagner le dossier de présentation du film. Pour les participants, il s'agira également d'approfondir leur connaissance et leur capacité d'analyse des différentes formes d'écriture du cinéma documentaire, de situer son projet dans l'environnement de la production et de la diffusion de documentaires et développer son réseau professionnel et enfin de présenter et argumenter son projet.

La date limite d'inscription est fixée au 8 septembre.