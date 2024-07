Seychelles: Les services pénitentiaires dirigés pour la première fois par une femme

Les services pénitentiaires des Seychelles seront dirigés pour la première fois par une femme, Janet Georges.

Elle prendra ses fonctions à la fin du mois de juillet, a annoncé le président Wavel Ramkalawan, dans son allocution télévisée de jeudi.

Le président a indiqué que Mme Georges, qui est surintendante adjointe de la police, sera nommée commissaire de l'administration pénitentiaire et remplacera Raymond St.

Plus tôt dans la journée, M. St. Ange a déclaré aux médias qu'il se tenait à la disposition du nouveau chef pour l'assister dans toutes les tâches qui lui seraient confiées.

M. Ramkalawan a également annoncé qu'il nommerait la semaine prochaine un nouveau conseil d'administration de l'Islands Development Company (IDC), ce qui permettrait de préparer la nomination d'un nouveau directeur général avant la fin de l'année, puisque l'actuel, Glenny Savy, partira à la retraite.

M. Ramkalawan a déclaré que l'allocution télévisée visait à faire le point sur certains sujets nationaux et à partager ses pensées et réflexions sur le pays et sa direction.

TRNUC et explosion du 7 décembre

Deux sujets qui préoccupent notre peuple sont la TRNUC (Commission pour la vérité, la réconciliation et l'unité nationale) et la catastrophe du 7 décembre, en particulier l'explosion du CCCL. Je suis heureux d'annoncer que de nombreux progrès ont été réalisés et qu'aujourd'hui nous avons atteint le point où je peux déclarer que tout est sous contrôle », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la TRNUC, il a annoncé que trois personnes ont été nommées après consultation pour achever le travail conformément à la recommandation faite dans le rapport. Il s'agit de Michael Green, ancien commissaire de la TRNUC, Nichole Gerardhi-Tirant, ancien médiateur et actuel vice-président de la Commission des droits de l'homme, et Georges Bibi, ancien homme politique.

« Ils formuleront également une recommandation finale sur la question de l'indemnisation des victimes », a déclaré M. Ramkalawan.

Explosion du CCCL le 7 décembre

M. Ramkalawan a donné des informations sur l'aide apportée aux habitants de Cascade dont les maisons ont été endommagées lors de l'explosion de la CCCL le 7 décembre dans la zone industrielle de Provide.

« Je peux vous dire que tous les résidents de Cascade qui ont été portés à l'attention des autorités concernées ont été pris en charge et que les résidents reçoivent l'assistance nécessaire », a déclaré le président.

Il a ajouté qu'un total de 30 millions de SCR (2,1 millions de dollars) avait déjà été dépensé.

M. Ramkalawan a déclaré que le dossier de la police était entre les mains du procureur général, qui décidera de la suite à donner à l'affaire.

Il a ajouté qu'une discussion a été entamée avec la CCCL sur la création d'un fonds destiné à aider au paiement des compensations pour les personnes affectées et que cela sera annoncé prochainement.

Lutte contre la drogue

M. Ramkalawan a déclaré qu'il était heureux d'annoncer que la lutte contre la drogue donnait des résultats positifs.

« Nous avons constaté de nombreux progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Je félicite les différentes agences pour le travail qu'elles ont accompli afin de sauver nos jeunes. En même temps, je dois dire que les trafiquants de drogue restent un groupe sans coeur et continuent à chercher de nouveaux moyens de gagner de l'argent sur le dos des plus faibles. [...] Nous devons tous nous unir pour contribuer à cette bataille », a-t-il ajouté.

Faible taux d'emploi

« Aujourd'hui, le taux d'emploi est plus bas qu'il ne l'a jamais été, ce qui signifie que tout le monde peut trouver un emploi », a déclaré M. Ramkalawan.

Il a conclu en disant qu'il était fier de la direction prise par le pays, mais qu'avec plus de travail et de dévouement, il pouvait aller plus loin.