Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « La dernière reine »

Long métrage algérien sorti en 2022, « La dernière reine » est une réalisation d'Adila Bendimerad et de Damien Ounour qui met en lumière le combat exceptionnel d'une figure féminine à une époque où la femme ne pouvait pas autant s'affirmer dans la société.

1516, la ville d'Alger est occupée par les Espagnols. Le roi Salim Toumi décide de s'allier au pirate Aroudj Barberousse pour libérer sa ville des tyrans qui la gouvernent. Après sa victoire, le roi Toumi décède dans des circonstances mystérieuses. Aroudj Barberousse prend le pouvoir sur le royaume... Contre toute attente, une femme va lui tenir tête : la reine Zaphira. Entre histoire et légende, le parcours de cette femme raconte un combat, des bouleversements personnels et politiques endurés pour le bien d'Alger.

« La dernière reine » est une belle oeuvre dans la mesure où elle raconte un pan de l'histoire algérienne peu connue du grand public. Pour ce défi, les réalisateurs Adila Bendimerad et Damien Ounour ont réussi à constituer un casting original avec une actrice principale remarquable incarnée par la réalisatrice Adila elle-même et d'autres acteurs comme Dali Benssalah, Mohamed Tahar Zaoui... Aussi, les deux réalisateurs ont réussi à capturer l'esprit de l'époque algérienne à travers des paysages magnifiques et de beaux costumes.

Et même si le budget de « La dernière reine » n'équivaut pas à celui d'un blockbuster hollywoodien, on est du moins bluffé par les capacités de la reconstitution historique. En effet, le scénario passionnant peint un joli et puissant portrait de femmes à une époque et dans une société où elles n'avaient pas grand mot à dire. On pense beaucoup à des femmes comme Cléopâtre, le général Nanisca dans le film « The Woman king » qui s'inspire de l'histoire des guerrières du royaume africain du Dahomey, la reine Nzinga en Angola...

« Le film est une véritable réussite du début à la fin, avec une histoire captivante qui vous tient en haleine jusqu'à la dernière minute. Les acteurs sont tous excellents, avec des performances remarquables qui vous transportent directement dans l'histoire. La direction artistique est également remarquable, avec une attention portée aux moindres détails qui ajoute à l'authenticité de l'histoire », a commenté un internaute sur Allociné.