Congo-Brazzaville: Santé maternelle et infantile - Un précieux document mis à la disposition des femmes enceintes pour leur santé

La cérémonie de la distribution du Guide pratique de la femme enceinte et allaitante a eu lieu le 18 Juillet, à Pointe-Noire, en présence du Dr Michelle Mountou, représentant le directeur général de la Population; de Jean-Pascal Koumba, secrétaire général du département de Pointe-Noire; et d'Evelyne Tchichelle Moe-Poaty, maire de la ville.

La distribution du guide fait partie de la deuxième phase du projet "Kenguila mwana" (Prendre soin de l'enfant), lancé en 2020 par l'Association congolaise pour le bien-être familial (ACBEF), en partenariat avec la société Chevron Congo S.A.U.

Si la première phase 2020-2022 a contribué à l'amélioration des connaissances de la jeune fille sur les méthodes contraceptives modernes, d'une part, et à la réduction du taux de mortalité chez la femme enceinte et chez le nourrisson, d' autre part, la seconde phase 2023-2024 vise à distribuer le guide élaboré dans sa phase pilote.

Ainsi, 89 000 exemplaires de ce guide vont être distribués au niveau national aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, notamment dans les douze départements du pays (Kouilou, Pointe-Noire, Lékoumou, Niari, Bouenza, Pool, Brazzaville, Plateaux, Cuvette, Cuvette Ouest, Sangha et Likouala).

Le président communal de l' ACBEF Pointe-Noire, Alphonse Kinkondi, a indiqué: « Ce guide pratique de la femme enceinte est un manuel de 21 pages consacré essentiellement à la prise en charge de la femme enceinte, à la consultation prénatale, à la prévention et au traitement du paludisme ainsi que d'autres pathologies au cours de la grossesse, au tétanos maternel et néonatal, à l'alimentation, à la Covid 19, aux méthodes contraceptives modernes adaptées aux femmes allaitantes ».

Il a poursuivi que « Grâce à ce guide, la femme enceinte et allaitante est alors compétente pour veiller à sa santé et à celle de son nouveau-né. Ce guide aide aussi la femme à se protéger contre le risque des grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles y compris le sida ».

« Un guide pour participer à la protection de l'enfant »

Ce document va contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale en lien avec le Programme national de développement sanitaire (PNDS). Aussi, afin de garantir le succès de ce programme, près de 276 agents de santé et de 46 relais communautaires relevant des formations sanitaires publiques bénéficiaires vont suivre des formations de renforcement des capacités en vue de la sensibilisation au moyen du guide. « L'éducation et la santé font partie des axes prioritaires de la politique de responsabilité sociétale de Chevron.

Ces programmes sont mis en oeuvre avec le soutien des partenaires locaux. Ces programmes qui ont été réalisées dans le cadre de notre contribution à participer à la santé préventive depuis 2020 à Pointe-Noire en faveur de la protection de l'enfant, de l'éducation de la fille et l'accompagnement de la femme enceinte et allaitante.

Ce guide que nous avons produit, en partenariat avec l'ACBEF, va participer à la protection de l'enfant, de la femme enceinte dans son développement », s'est réjoui a Ralph Eccleston, directeur général de Chevron Congo S.A.U.

Avant la remise symbolique du guide aux autorités et à un échantillon de dix femmes enceintes et allaitantes, le Dr Michelle Mountou, représentante du directeur général de la Population, a conclu: « Ce guide vient combler la liste des documents déjà existants et disponibles sur le terrain. Je tiens, au nom du directeur général de la Population, à remercier sincèrement l'ACBEF qui est un maillon important dans la lutte contre la mortalité maternelle et tout ce qu'elle fait dans la prévention de la planification familiale au Congo. L'élaboration, la production et la distribution du guide de la femme participe bien à cette lutte contre la mortalité maternelle et à la réduction des besoins non satisfaits en planification familiale ».

Signalons que d'après le PNDS, la prévalence contraceptive reste très faible (20 %). Le taux de mortalité maternelle est estimé à 426 décès pour 100 000 naissances vivantes et celui de mortalité infantile est de 76 pour 1000 naissances vivantes. 26 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique et 14% d'entre eux ont une insuffisance pondérale et la prévalence moyenne des petits poids à la naissance est de 13 %.

En santé sexuelle et de la santé de la reproduction, le niveau de l'offre de service de planification familiale (PF) demeure insignifiant dans la majorité des formations sanitaires: forte proportion (18%) des femmes ayant des besoins non satisfaits en matière de PF et faible taux de prévalence contraceptive (20%) au niveau national (EDSC, 2011-2012). D'où un taux de mortalité maternelle relativement élevé causé par les avortements provoqués (41%), des complications infectieuses des césariennes (31%) , des hémorragies ( 10%) et de la faible qualité des soins et services offerts aux femmes enceintes pendant la grossesse.