Congo-Brazzaville: UNESCO - Une conférence va porter sur « Le sport change la donne »

Précédée par un forum multipartite le 23 juillet portant sur le retour social sur investissement dans les politiques et les programmes sportifs, une conférence ministérielle « Le sport change la donne » se tiendra le lendemain à l'Unesco, à son siège parisien, Salle I, de 9h00 à 18h00.

Capitalisant sur la visibilité des Jeux olympiques (JO) et paralympiques de Paris 2024, l'Unesco va organiser une conférence mondiale ainsi que convenu lors de la 7e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport tenue à Baku, en Azerbaïdjan, en juin 2023

En marge des JO, celle-ci réunira des ministres, des organisations sportives, des athlètes de haut niveau, des acteurs du secteur privé, des investisseurs, des entrepreneurs sociaux et d'autres parties prenantes pour discuter du pouvoir du sport en tant que vecteur de développement durable.

Elle a pour objectif de promouvoir l'impact social du sport, à savoir comment peut-il devenir une force pour transformer les sociétés, améliorer la santé, l'éducation, l'inclusion et la participation de la population locale.

Parmi les participants, le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo (RDC), Didier Budimbu, présent en France depuis le port de la Flamme olympique par le judoka Arnold Daso Kisoka, premier porteur de cette Flamme pour la RDC.

Pour ce forum ministériel « Construire un héritage sportif durable et équitable», il est prévu d'avoir des discussions étayées par les rapports et les ressources "d'En forme pour la vie", y compris celles du "Global state of play - Report and recommendations on quality physical education", qui encourageront et soutiendront les décideurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques ainsi que de pratiques plus inclusives en matière d'éducation physique de qualité.

Ils prendront en compte également "Le Plan d'action pour le sport et l'égalité des genres", qui aidera les décideurs politiques et les praticiens du sport à concevoir, à mettre en oeuvre et à mesurer l'impact des politiques et des programmes sportifs plus inclusifs.

Sur la base du "Manuel sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles dans le sport", copublié par l'Unesco et ONU Femmes, un panel sur la promotion d'un environnement sportif sûr et égalitaire sera organisé pour faire le point sur la question de la protection des athlètes, les défis et les lacunes normatives, et pour encourager l'engagement des États membres ainsi que du monde du sport dans ce domaine, apprend-on.

Il sera constitué un panel sur le rôle crucial des éducateurs sportifs dans la lutte contre le racisme, les discriminations et les discours haineux.