Afrique: Agoa - Les importations américaines ont généré 9,7 milliards de dollars en 2023

En Afrique subsaharienne, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les plus grands bénéficiaires du régime de préférences commerciales américain. Sur le plan sectoriel, les importations américaines sont dominées par le pétrole brut.

Les importations des Etats-Unis en provenance d'Afrique subsaharienne éligibles au programme African growth and opportunity act (Agoa) se sont établies à 9,7 milliards de dollars en 2023, selon un rapport du Bureau de la représentante au commerce des Etats-Unis. Un montant en baisse de 5% par rapport à 2022 (10,2 milliards de dollars). Intitulé « 2024 Biennial report on implementation of the African growth and opportuny act », le rapport nous apprend que le pétrole brut a de nouveau dominé les importations américaines des pays éligibles à l'Agoa (4,2 milliards de dollars contre 5,5 milliards de dollars pour les autres produits).

En excluant le pétrole brut, le secteur du textile-habillement est le plus grand bénéficiaire de l'Agoa avec des importations (1,1 milliard de dollars), devant les produits agricoles (plus de 900 millions de dollars). Le Nigeria, producteur de brut, a été le principal bénéficiaire en 2023 (3,8 milliards de dollars).

L'Afrique du Sud est le deuxième plus important pays exportateur vers les Etats-Unis dans le cadre de l'Agoa (3,6 milliards de dollars en 2023). Ce pays d'Afrique australe fournit un large éventail de produits aux Etats-Unis, dont des véhicules de tourisme, des yachts et des catamarans, des bijoux, des produits chimiques et des agrumes. Viennent ensuite le Kenya (510 millions de dollars), le Ghana (340 millions de dollars), Madagascar (339 millions de dollars) et l'Angola (260 millions de dollars).

Alors que le programme de l'Agoa expire en septembre 2025, plusieurs pays africains font pression pour une prolongation anticipée de dix ans sans changement. Un groupe bipartisan de sénateurs américains avait présenté, en avril, à la chambre haute du Congrès, un projet de loi portant sur la prorogation du programme jusqu'en 2041. Plusieurs responsables américains ont cependant plaidé ces derniers mois pour la révision de l'Agoa ou son remplacement par un nouvel accord commercial.

Lancé en mai 2000, le programme Agoa permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter plus de 1 700 produits vers les Etats-Unis sans payer de droits de douane. Ces produits s'ajoutent à 5000 autres pouvant bénéficier d'un accès au marché américain en franchise de droits de douane, dans le cadre du système généralisé de préférences.