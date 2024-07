Congo-Brazzaville: Fonds STDF 2024 - Une opportunité pour les agriculteurs

Les entités des secteurs publics et privés ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG) à but non lucratif ayant des compétences dans le domaine sanitaire, phytosanitaire (SPS) et agricole sont priées de soumettre leurs candidatures avant le 2 août, en vue de bénéficier des subventions octroyées par Standards and trade development facility (STDF).

Les dons du STDF(Le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce) pour la réalisation de projets visent à renforcer la capacité sanitaire et phytosanitaire dans les pays en développement, conformément aux priorités du bénéficiaire. Les projets du STDF portent sur des questions clés relatives à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé animale et/ou la préservation des végétaux ayant une incidence négative sur la capacité des pays en développement à obtenir et/ou à maintenir un accès aux marchés.

Les demandes de dons pour la réalisation de projets devront être présentées au secrétariat du STDF par courriel à l'adresse électronique suivante STDFSecretariat@wto.org au moyen du formulaire de demande prévu qui est téléchargeable dans la plateforme des organisateurs. Toutefois, les demandes de subventions de projets devront être soumises dans l'une des trois langues de travail de l'OMC, à savoir l'anglais, le français et l'espagnol.

Les projets pouvant bénéficier de cette subvention sont ceux qui portent sur l'identification, le développement et la diffusion de bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine sanitaire et phytosanitaire y compris ceux qui développent et appliquent les approches innovantes et reproductibles.

Pourront également être éligibles, les projets qui portent sur le changement climatique, les bonnes pratiques réglementaires, les partenariats public-privé, la facilitation des échanges ainsi que ceux qui touchent la collaboration et l'interdisciplinarité entre la santé humaine, animale, végétale et le commerce.

Par ailleurs, aucune limite minimale n'est imposée concernant la taille des projets à financer, mais leur valeur devrait de préférence être comprise entre 250 000 dollars EU et 1 million de dollars EU.

Signalons que la subvention du STDF ne finance pas les bâtiments, les véhicules ou les gros matériels, à l'exception dans certaines conditions du matériel informatique, du matériel de laboratoire et du petit matériel nécessaire pour réaliser les produits et l'objet spécifiques du projet.