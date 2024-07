Congo-Kinshasa: Cap vers la croissance économique - Doudou Fwamba donne son mot d'ordre aux banques commerciales

Le Ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi a partagé sa vision de voir les banques congolaises devenir des moteurs de croissance économique en République Démocratique du Congo (RDC). C'était au cours d'un échange, mercredi 17 juillet 2024 dans son cabinet de travail, avec l'Association Congolaise des Banques (ACB), conduite par sa Présidente Marie-Gabrielle Kalenga Opese. Une première rencontre depuis sa nomination comme membre du Gouvernement Suminwa.

Le Ministre Doudou Fwamba Likunde a émis le voeu de voir les banques congolaises jouer pleinement leur rôle de moteur de croissance économique et de développement dans la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer une classe moyenne en RDC. Les banques congolaises devraient donc permettre à la population l'accès au crédit et soutenir les initiatives économiques. Il a noté toutefois la persistance de la vulnérabilité économique, avant d'appeler à un accompagnement renforcé du gouvernement pour rassurer les opérateurs économiques, y compris les banques.

Le Ministre des Finances a formulé plusieurs recommandations et a encouragé l'ACB à soumettre des propositions pour résoudre les problèmes persistants, notamment en matière de trésorerie et de plafonnement des retraits. Il a exhorté les banques à travailler pour l'intérêt supérieur du peuple congolais et à investir dans des projets porteurs de croissance.

Pour sa part, Marie-Gabrielle Kalenga Opese a salué la disponibilité de l'argentier national tout en le félicitant pour sa nomination au sein de l'équipe gouvernementale.

« Nous avons eu l'honneur d'être reçus par Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances pour échanger sur les problématiques du secteur bancaire et de l'économie. Nous sommes très heureux et flattés par cette marque d'honneur et d'appréciation. Le Ministre a souligné l'importance de l'accompagnement des banques dans des projets tels que la bancarisation de la paie des fonctionnaires et la syndication de la dette publique envers le secteur pétrolier. Nous continuerons à soutenir ces actions et à accompagner le Gouvernement dans la consolidation des acquis », a-t-elle indiqué.

Elle n'a pas manqué de présenter à l'Argentier national les défis auxquels font face les banques congolaises au quotidien. Il s'agit entre autres de la nécessité d'une centrale des risques fiable pour ajuster la politique de risque, d'un climat des affaires favorable pour encourager les investissements, de la problématique des transactions financières, de l'engagement de l'Etat envers le secteur bancaire, des tracasseries judiciaires qui affectent les opérations bancaires, et des enjeux liés au placement des avoirs et à la solvabilité.

En outre, l'ACB a soulevé la question du transport des fonds pour la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat dans les zones rurales, où le manque d'infrastructures routières complique l'accès.

En réponse, le Ministre a indiqué que des mesures seront prises pour désenclaver ces zones, afin d'améliorer l'accès et la sécurité des transactions financières. Le Ministre a rappelé aux banques de travailler avec célérité concernant le respect des délais de paie des agents et fonctionnaires de l'Etat.

Fondée en 1952, l'Association Congolaise des Banques est une institution centrale engagée dans la promotion d'un secteur bancaire inclusif et robuste en RDC. Elle compte à ce jour 14 banques membres et continue de jouer un rôle crucial dans l'inclusion financière et le développement économique du pays.