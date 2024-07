En séjour de travail à Kolwezi, Chef-lieu de la Province du Lualaba, l'Honorable Miguel Kashal Katemb, Directeur Général de l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP), a personnellement supervisé la cérémonie de signature des contrats de sous-traitance entre la société KAMOA COPPER, filiale de la grande firme minière internationale IVANHOE, et douze (12) entrepreneurs congolais.

Selon des sources officielles, ces contrats vont permettre, logiquement, l'exécution des marchés de divers types au sein de l'entreprise principale. Parmi les signataires, il y a quelques startups ainsi que des membres de la communauté locale.

Père de l'indépendance économique

Accompagné des membres du Conseil d'Administration et des Hauts cadres de son établissement, ainsi que d'une importante délégation des entrepreneurs congolais, Miguel Kashal Katemb, Directeur Général de l'ARSP, a salué la détermination de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, traduite par son engagement à inclure les congolais dans le développement de la chaîne de valeurs.

Pour lui, les actes posés par le Président Tshisekedi le hisseront, à jamais, comme le Père de l'indépendance économique de la RDC « Ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte mais c'est la réalité qu'on est en train de vivre plus de 60 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance et cela par la volonté politique d'un digne fils de ce pays, qui est aussi un digne fils de l'Afrique. Félix Tshisekedi qui est sur les traces de Olusegun Obasanjo et Nelson Mandela. Félix Tshisekedi passera un jour mais, son nom restera marqué dans l'histoire de ce pays comme le père de l'indépendance économique de la RDC », a martelé le DG de l'ARSP, au cours de cette cérémonie riche en couleurs.

Efforts couronnés de succès...

Au cours de ladite manifestation lors des prises de parole, Riaan Vermeleun, Directeur Général de la société KAMOA COPPER a, dans son adresse, salué vivement les efforts couronnés de succès de l'ARSP, pour faire accéder les entrepreneurs dans la chaîne de valeur de cette grande société minière.

«Kamoa Cooper soutient les activités de l'entrepreneuriat entre autres en publiant ses appels d'offres sur le site de l'ARSP et en créant ou en facilitant les partenariats entre les entrepreneurs locaux et internationaux, nous facilitons également le transfert de technologies et de représentation locale en passant par le financement aux entreprises selon les prescrits de la Loi », a expliqué, par ailleurs, a-t-il ajouté.

Puis, il a renchéri son intervention en ces termes : « C'est partant de ce que nous faisons sur l'ARSP a décerné une médaille à notre chairman Robert friedland en début de l'année en Afrique du Sud à l'occasion de Indaba Mining. A travers la cérémonie de signature des contrats, KAMOA démontre son engagement auprès du Gouvernement et de l'ARSP pour tenir une entreprise congolaise durable et dotée des compétences ».

Il faut préciser, enfin, que les contrats signés sont répartis dans divers domaines d'activités (informatique, jardinage, sécurité, services de fibre optique, mise en service du réseau Sisco) et portent exactement sur la prestation des services et la fourniture des biens.