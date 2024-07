Congo-Brazzaville: Mode - Nukreche Pouna valorise le raphia

Congolaise basée à Pointe-Noire, Nukreche Pouna a conquis le monde de la mode grâce à ses créations audacieuses et à son sens du raffinement. Styliste et créatrice des marques "Krechesse" et "Mlle Pouna", elle s'est fait un nom sur la scène internationale et se démarque par son utilisation exceptionnelle du raphia.

La passion de Nukreche Pouna pour l'art, la créativité et le mélange des couleurs voit le jour dans sa jeunesse. Le raphia, en particulier, est quelque chose qui continue de la fasciner. C'est ainsi qu'en bonne autodidacte très curieuse, mais également avec le soutien et l'encouragement de sa famille, de ses amis, et surtout beaucoup de détermination, elle s'est lancée dans l'aventure de la mode. C'est finalement en 2016 qu'elle décide de créer sa marque de vêtements et accessoires "Krechesse". Renommée pour son travail exceptionnel avec le raphia, "krechesse" est une marque qui propose des vêtements prêts-à-porter, du sur-mesure, de la haute couture. Ses collections de vêtements sont des conceptions uniques qui se veulent être au carrefour de la modernité et de la tradition.

Outre les vêtements, la jeune styliste est créatrice de la marque de bijoux « Mlle Pouna », faits à base du raphia.

Son engagement envers la préservation du patrimoine culturel congolais et africain se manifeste à travers ses créations de vêtements et accessoires, visant à populariser l'usage du raphia au niveau national et international.

« Nous travaillons beaucoup avec des matières naturelles, notamment le raphia et aussi sur la transformation des matières. Le choix porté sur le raphia dans mes collections vient d'un amour profond pour l'Afrique, parce que je trouve que ce continent regorge de ressources, beaucoup de richesses », a-t-elle expliqué.

Face aux impératifs du marché et aux exigences de plus en plus complexes du public, la jeune Nukrechesse Pouna se fixe pour objectifs, entre autres, de s'imposer sur le marché national. Elle entend faire ancrer sa marque de vêtements dans l'esprit des Congolais et la faire reconnaître sur la scène internationale.