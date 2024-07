Afrique: Classement FIFA - Les Léopards gagnent une place dans le monde, et se maintiennent en Afrique !

Après l'Euro et la Copa América 2024, il était important pour la Fédération internationale de football association (Fifa), d'actualiser son classement par rapport aux performances des uns et des autres. Ainsi, les Léopards de la République Démocratique du Congo ont gagné une place dans le monde, passant de la 61ème à 60ème, tandis qu'au niveau africain, ils ont gardé leur 11ème place conquise au classement de juin dernier, après avoir réussi à tenir en échec, les Lions de la Teranga du Sénégal à domicile (1-1) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Dans l'ensemble, ce classement n'a pas été clément pour les géants du continent africain. S'ils ont conserve leurs positions dans le top continental, avec un podium Maroc-Sénégal-Egypte inchangé, au niveau mondial ces derniers ont en effet régressé par rapport au classement du mois de juin dernier.

Le Maroc, toujours numéro un africain, recule de deux places à l'échelle planétaire, passant 12e à 14e. Idem pour son voisin et rival l'Algérie (46e contre 44e), et le Cameroun (51e), récemment secoué par des querelles intestines autour du staff technique des Lions Indomptables. Le Sénégal (19e), la Côte d'Ivoire (38e) et le Nigeria (39e) chutent d'un rang. La "palme" est décernée au Mali pour la perte de trois places, passant 53e nation FIFA. L'Egypte et la Tunisie font offices d'exceptions à la règle, en faisant du surplace.

%

En-dessous du top 10, l'Afrique du Sud et l'Angola grapillent deux places et passent respectivement 57e et 90e. Les Léopards de RDC progressent d'un pas

(60e), à l'instar de la Guinée équatoriale (88e). Le Ghana, la Guinée et le Gabon stagnent, eux, au même titre que le Cap-Vert, le Burkina Faso et le Bénin. Seule équipe du top 20 à contre-performer, la Zambie (92e), perd, elle, deux places.

Le podium mondial reste dominé par l'Argentine et la France, tandis que l'Espagne, tout frais championne d'Europe, fait un bond à la troisième place. Rendez-vous le 19 septembre pour le prochain classement FIFA !

Le Top 20 africain au classement FIFA

-Maroc (14e mondial),

-Sénégal (19e),

-Egypte (36e),

-Côte d'Ivoire (38e),

-Nigeria (39e),

-Tunisie (41e),

-Algérie (46e),

-Cameroun (51e),

-Mali (53e),

-Afrique du Sud (57e),

-RD Congo (60e),

-Ghana (64e),

-Cap-Vert (65e),

-Burkina Faso (67e),

-Guinée (77e),

-Gabon (83e),

-Guinée Equatoriale (88e),

-Angola (92e),

-Bénin (91e),

-Zambie (92e).