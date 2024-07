Sénégal: Le chef de l'Etat veut promouvoir les coopératives d'habitat

Dakar — Le chef de l'Etat a indiqué, jeudi, en Conseil des ministres, "la nécessité de promouvoir et de soutenir les coopératives d'habitat" pour, dit-il, "développer la construction de nouveaux logements".

Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye, veut "une mise à contribution des bailleurs publics et des fonds dédiés à l'habitat social et une meilleure implication de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) et d'autres établissements financiers dans le secteur du logement", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

La même source signale que le président de la République a invité le Premier ministre à "prendre toutes les mesures adéquates à l'effet de simplifier davantage le processus d'obtention du permis de construire pour accélérer la relance des constructions de logements mais aussi optimiser les impacts positifs du secteur stratégique du BTP sur l'environnement des affaires et l'emploi des jeunes".

En matière d'urbanisme et d'habitat toujours, le communiqué note par ailleurs que Bassirou Diomaye Faye a mis en exergue "la nécessité d'une réflexion consensuelle sur l'architecture de nos villes et communes".

A cet effet, il a rappelé "l'attention particulière qu'il accorde au respect des règles d'urbanisme, d'architecture et de contrôle des constructions".

Enfin, indique le communiqué, le chef de l'Etat a demandé au ministre des Collectivités territoriales, de l'Urbanisme et de l'Aménagement des Territoires "d'engager, dans les meilleurs délais, une réflexion avec l'Ordre des architectes et les autres acteurs impliqués pour la mise en oeuvre d'un cadre consensuel d'harmonisation, à terme, de l'architecture de nos villes et communes".