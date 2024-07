Ethiopie: Conférence internationale sur l'économie éthiopienne à Addis-Abeba

Addis Ababa — La 21e conférence internationale sur l'économie éthiopienne se tient à Addis-Abeba avec pour objectif de mettre en lumière des solutions innovantes et de promouvoir la collaboration afin de libérer le potentiel et de relever les défis.

Cette conférence de deux jours, organisée par l'Association économique éthiopienne en collaboration avec des partenaires, vise principalement à faciliter les discussions économiques, à mettre en lumière des solutions innovantes, à diffuser des résultats de recherche et à promouvoir la collaboration et le travail en réseau.

Selon l'association, les participants à la conférence de haut niveau discuteront des tendances économiques actuelles, des défis et des opportunités en Éthiopie, et partageront les résultats des recherches et les recommandations politiques.

La conférence présentera des approches novatrices des questions économiques, sociales et environnementales, encourageant des stratégies créatives pour relever les défis.

En conséquence, en ce qui concerne la diffusion des résultats de la recherche, la conférence vise à partager efficacement les résultats de la recherche avec les parties prenantes, y compris les décideurs politiques, les praticiens et le public, afin d'en maximiser l'impact.

En ce qui concerne la promotion de la collaboration et de la mise en réseau, elle vise à favoriser les liens entre les universitaires, les chercheurs, les décideurs politiques et les professionnels de l'industrie afin de promouvoir l'échange d'idées et de stimuler le développement économique en Éthiopie.

Des fonctionnaires, des chercheurs, des universitaires, des membres de l'AEE et des partenaires, entre autres, participent à la conférence.