Ethiopie: La cinquième enquête démographique et sanitaire débutera la dernière semaine de juillet

Addis Ababa — Le Service statistique éthiopien (ESS) a annoncé que les préparatifs de la cinquième enquête nationale sur la démographie et la santé, qui doit débuter au cours de la dernière semaine de juillet, sont en cours.

Diverses institutions et personnalités ont souligné le rôle essentiel de données précises dans l'amélioration des conditions démographiques et sanitaires du pays. Elles soulignent également la nécessité d'élaborer des plans, des politiques et des stratégies fondés sur des données probantes.

Conscient de l'importance cruciale de données nationales précises, le SSE prépare avec diligence la cinquième enquête nationale sur la démographie et la santé.

Cette enquête permettra de recueillir des données sur des domaines clés tels que la santé maternelle et infantile, la nutrition, la santé génésique et le planning familial, la prévalence et la distribution du VIH/SIDA, et l'accès à l'eau potable.

Safi Gemedi, responsable de la communication et des relations publiques au sein du service statistique éthiopien, a indiqué que son service travaillait avec diligence pour garantir la réussite de la cinquième enquête nationale sur la démographie et la santé.

Il a expliqué que les principales activités en cours comprennent l'élaboration du questionnaire, l'affinement de la méthodologie de l'enquête et des consultations approfondies avec les principales parties prenantes.

M. Safi a souligné l'importance d'une couverture complète de toutes les régions et d'une bonne répartition spatiale des zones d'enquête. Il a indiqué que le Service avait déjà mis en place 800 centres de collecte de données dans tout le pays.

Le responsable exécutif a déclaré que l'enquête nationale par sondage portera sur environ 20 à 21 000 ménages et utilisera diverses méthodes de collecte de données.

Il a ajouté que l'enquête devrait se dérouler de la fin juillet à la fin septembre 2024, soit sur une période de cinq mois.

Les préparatifs pour le déploiement de la main-d'oeuvre et de la technologie sont terminés. Plus de 500 personnes chargées de la collecte des données et autres professionnels suivent une formation et une orientation intensives en vue de l'enquête nationale à venir.

M. Safi a ajouté que tout le matériel nécessaire à l'enquête, y compris les tablettes et les logiciels, est prêt. Il a indiqué que des plans ont été mis en place pour faire face aux difficultés qui pourraient survenir lors de la collecte des données.

Le directeur général a appelé le public à coopérer pleinement en fournissant les informations nécessaires pour assurer le succès de l'enquête. Il a également demandé le soutien de toutes les institutions concernées par le processus de collecte des données à tous les niveaux.

Au cours des dernières années, quatre cycles de l'enquête nationale sur la démographie et la santé ont été menés dans tout le pays.