Soudan: Le Comité National du Droit International Humanitaire s'est réunit avec le CICR

Une réunion du Comité national pour le droit international humanitaire avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est tenue jeudi au ministère de la Justice, dirigée par la Sous-secrétaire du ministère de la Justice présidente du Comité, Mme Howaida Ali et M. Germain Miho - Coordonnateur du Département d'information et de prévention du CICR, et représentant du rapporteur du Mécanisme national des droits de l'homme, Mme Buthaina Al-Toum et M. Mohamed Al-Mujtaba - Conseiller juridique du CICR.

La réunion a discuté des moyens de coopération et de coordination entre les deux comités pour établir les principes du droit international humanitaire et en avoir conscience, surtout au vu de la situation actuelle au pays.

M. Miho a salué les efforts du pays pour ratifier un certain nombre de conventions liées au droit international humanitaire, promulguer la législation nationale et l'harmoniser avec les conventions internationales ratifiées. Il a également salué la coopération avec le Comité national du droit international humanitaire et a souligné que le renforcement des capacités en est la base sur la quelle se fondent les travaux du comité./ OSM