Ile Maurice: Les talents des personnes handicapées valorisés par la musique et la danse

Offrir aux personnes en situation de handicap des moments de joie, de convivialité et de bonheur. C'est dans cette optique qu'une journée récréative a été organisée mercredi par l'agence Appadoo Travel Tours.

Son directeur, Ramsamy Appadoo, qui organise cet événement annuellement depuis maintenant neuf ans, raconte que l'inspiration pour démarrer cette activité lui est venue «lorsque j'ai aperçu, un jour, un enfant dans un état de souffrance extrême, et sa résilience pour continuer à se battre et à vivre m'a poussé à réfléchir sur la façon dont je pouvais répandre la positivité dans mon entourage. J'ai alors décidé au niveau de l'agence de démarrer cette activité et des amis, ainsi que des clients de l'agence, ont décidé de se joindre à moi et d'apporter leur contribution».

Elles étaient environ huit organisations militant en faveur de l'inclusion et travaillant avec des personnes à besoins éducatifs spéciaux à participer à diverses activités récréatives, notamment la danse et le chant. L'événement s'est déroulé à la salle Seven Golden Rays, à Nouvelle-France, lieu proposé gratuitement depuis trois ans à titre de soutien à la cause.

Si au niveau de l'agence de voyages, cette journée récréative annuelle est devenue une tradition, pour les associations participantes, c'est une activité que leurs jeunes bénéficiaires attendent avec impatience et pour laquelle ils se préparent, explique Abhishek, 20 ans, et qui fréquente le Centre d'éducation et de progrès des enfants handicapés (CEPEH) d'Argy. Ils étaient six jeunes de cette association à présenter une danse bollywoodienne. «J'aime beaucoup les arts tels que le dessin, la photographie et la danse. C'est pourquoi je participe chaque année à cette activité. Nous avons fait des répétitions tous les matins pendant un mois et je suis heureux d'avoir pu y participer», dit-il.

Dhanush, 22 ans, souffrant d'un handicap physique et qui fait partie de la Southern Handicapped Association de Riambel, s'est lui tourné vers le chant pour transmettre des messages inspirants de positivité, de résilience, d'espoir et d'amour aux spectateurs, en interprétant les chansons I Have A Dream du groupe suédois ABBA et Kisi Ki Muskurahaton Pe du chanteur bollywoodien Mukesh. «J'aime chanter depuis l'enfance et voir les gens applaudir me motive. Si j'aime une chanson, je la chante en y mettant tout mon coeur et je mémorise les paroles via YouTube et, avec le soutien de mon enseignant, je suis capable de l'interpréter devant un public sans aucune nervosité. Je veux devenir chanteur professionnel, et je veux dire aux personnes en fauteuil roulant de ne pas baisser les bras et de ne pas se croire incapables car nous avons tous des capacités uniques», partage-t-il. Idem pour Yuvi, membre de l'Association jeunes inadaptés de Curepipe (AJIC), qui a interprété une chanson bollywoodienne.

La joie de participer à des activités récréatives n'a pas échappé à Lilette, 67 ans, ainsi qu'à Raju, 74 ans. Tous deux, membres de la Cypres Handicapped Association, ont livré des performances musicales sur les notes de Bella Ciao, musique originale de la série La Casa de Papel sur Netflix, et le séga Mootia d'Elijah et de Linzy Bacbotte, Lilette chantant et Raju l'accompagnant à la guitare en compagnie d'autres participants. «J'aime chanter depuis l'âge de 15 ans, et maintenant, écouter la radio et la musique est thérapeutique pour moi et m'inspire de la joie. Je collabore avec Raju pour les répétitions. Il compose des morceaux lorsqu'il est inspiré, et nous chantons tous joyeusement», raconte-t-elle en affichant un sourire.