Ile Maurice: Un «jockey» de 15 ans et un consommateur de 16 ans arrêtés

Deux mineurs ont été arrêtés, mardi, par la police. Ils ont été retrouvés avec de la drogue. L'un d'eux a expliqué que c'était pour sa consommation personnelle tandis que l'autre a avoué qu'il s'apprêtait à livrer des doses.

Après leur interrogatoire, les deux jeunes ont été autorisés à rentrer chez eux. Leur dossier a été soumis au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP).

Suite à des informations crédibles, des policiers de la Special Intelligence Cell, ainsi que ceux de la Special Support Unit (SSU), se sont rendus à Plaisance, Rose-Hill, en apprenant qu'une transaction de drogue allait y avoir lieu. Arrivés sur les lieux à 20 h 55, les policiers ont aperçu un jeune homme à l'avenue Dr N. Luckeenarain.

À la vue des policiers, le jeune homme a pris la fuite mais a été intercepté quelques mètres plus loin. Informé de l'identité des policiers et suspecté d'être en possession de drogues illicites, il a sorti de sa poche avant droite un sac en plastique blanc et l'a remis à un des policiers en déclarant : «Misier, ena maler ar mwa, akoz samem mo finn galoupe.»

Le jeune homme a aussi expliqué que «Misie, gandia sa. Mo ti pe al livre.» Le paquet, sécurisé par la police, a été ouvert et contenait une quantité significative de feuilles séchées soupçonnées d'être du cannabis. Le jeune homme a aussitôt été arrêté et conduit au bureau de la SSU aux Casernes centrales avec le paquet saisi. Il a été soumis à une fouille corporelle avec son consentement. Lors de l'enquête, il a donné ses informations personnelles, révélant qu'il est âgé de 15 ans et qu'il fréquente un collège de la localité. Ses parents ont été informés de son arrestation.

Un autre jeune de 16 ans a été arrêté dans la cour du Mauritius Institute of Training and Development de Goodlands. C'est un employé qui a aperçu une fumée à l'arrière d'un rocher dans la cour de l'établissement. En s'approchant, il a vu le jeune homme en possession d'un bong, de sept cigarettes, d'une certaine quantité de feuilles séchées soupçonnées d'être du cannabis (2,4 grammes à la pesée) et d'une cigarette de cannabis.

La police a été informée et le jeune homme a été conduit au poste de police pour son interrogatoire. Il a cependant été autorisé à partir après que la police a enregistré sa version. Un rapport le concernant a été soumis au bureau du DPP pour une décision.