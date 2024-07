Afrique: Mission multisectorielle du Club Afrique Développement

Dakar — Une mission multisectorielle autour du thème "Investir au Sénégal : stabilité et perspectives Oil & Gas au service d'une croissance continue" a été organisée, vendredi à Dakar, par le Club Afrique Développement, du Groupe Attijariwafa bank, CBAO Sénégal et Crédit du Sénégal.

Plus de 200 chefs d'entreprises et institutionnels, dont des délégations en provenance du Maroc, d'Égypte, du Mali, du Gabon, de Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et du Congo, prennent part à cette mission multisectorielle de deux jours, la 39ème du genre à être initiée par le Club Afrique Développement. Plus de 200 rendez-vous structurés en B to B ont permis à cette occasion aux entreprises participantes de générer des opportunités d'affaires dans les secteurs du pétrole et gaz, de l'agriculture, de l'agro-industrie, du BTP, des IT, des services et des énergies.

"Cet événement intervient suite au Forum International Afrique Développement (FIAD 2024), tenu les 27 et 28 juin à Casablanca, et vient renforcer ainsi l'engagement du Club Afrique Développement à promouvoir les échanges bilatéraux et l'intégration régionale. Crédit du Sénégal, adossé au groupe Attijariwafa bank, soutient activement les entreprises locales, notamment dans le secteur Oil & Gas, en offrant des solutions de financement et d'accompagnement", a déclaré le directeur général de Crédit du Sénégal, Modou Seye.

"Le Sénégal se positionne comme l'une des économies les plus dynamiques de la région grâce à sa stabilité politique et économique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous restons déterminés à soutenir nos partenaires et à contribuer activement aux ambitions économiques du pays", a affirmé, pour sa part, Mme Sokhna Maimouna Diop, directrice générale adjointe en charge de l'exploitation à la CBAO, filiale du Groupe Attijariwafa bank. De son côté, Mme Mouna Kadiri, directrice du Club Afrique Développement, a souligné que ce dernier "est devenu la plateforme de référence pour les entreprises africaines, en consolidant les corridors multiculturels favorisant la création de valeurs et d'opportunités pour nos sociétés et pour la jeunesse".

"Notre pays poursuit sa marche vers l'émergence, grâce à des politiques de diversification économique, de bonne gouvernance et de formation du capital humain. Les découvertes de gaz et de pétrole, depuis 2014, renforcent ces ambitions, diversifiant notre économie et créant des emplois. Nous visons l'accès universel à l'électricité, avec une énergie compétitive et abordable", a indiqué, pour sa part, Cheikh Niane, secrétaire général du ministère sénégalais de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

"Le bassin sédimentaire MSGBC reste prometteur pour les hydrocarbures. Le cadre juridique favorable encourage l'investissement privé. Vous avez toutes les raisons d'investir au Sénégal, le pays de la Teranga", a-t-il lancé lors de cette rencontre. L'événement a été marqué par la tenue d'un entretien croisé sur le thème "Comment catalyser les échanges entre le Sénégal et les pays africains dans le contexte de la Zlecaf ", qui a vu la participation de Chérif Younous Diallo, chef du bureau des accords internationaux, à la direction du commerce extérieur du Sénégal, et de Sanaa Drissi Alami, du Group Head Trade Finance, FI et Correspondent Banking (Groupe Attijariwafa bank).

"Le groupe Attijariwafa bank est engagé à soutenir les initiatives qui favorisent et consolident le commerce et l'investissement en Afrique. De ce fait nous venons de signer un MOU avec le Secrétariat de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine, en marge du dernier Forum International Afrique Développement, tenu les 27 et 28 juin derniers à Casablanca", a rappelé, à cet égard, Mme Alami. Ont pris part également à cette rencontre, Pape Massal Dieye, directeur exécutif du FONSIS (Fonds Souverain des Investissements Stratégiques) en charge des investissements, Baba Tall, secrétaire général de Sénégal Supply Base, et Gora Lo, coordonnateur général du Conseil National de Suivi du Contenu Local.

Cette mission multisectorielle sera clôturée samedi par une visite au Cargo village de la Zone économique spéciale intégrée de Diass, située à 45 km de la ville de Dakar. À travers cette manifestation d'envergure, CBAO Sénégal, Crédit du Sénégal et le Club Afrique Développement réaffirment l'engagement du Groupe Attijariwafa bank au service d'une Afrique qui avance.

Le Club Afrique Développement, créé par le Groupe Attijariwafa bank en 2016, a pour ambition de fédérer la communauté des affaires, les dirigeants et les représentants publics afin de dynamiser, de manière pragmatique, les investissements à l'échelle du continent. Il s'agit d'un espace de référence, de mise en relation et d'échange, dédié aux opérateurs économiques désireux de se développer sur le continent africain dans les domaines des affaires et des investissements. Il offre également une plateforme d'accès à des informations, services et expertises pour favoriser la concrétisation de projets entrepreneuriaux et structurants des États, ainsi que la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud.

Le Club Afrique Développement compte aujourd'hui plus de 6.000 membres actifs. Il a organisé, avec les filiales du groupe Attijariwafa bank, 38 missions multisectorielles, en plus de sept éditions du "Forum International Afrique Développement", mobilisant ainsi plus de 22.000 chefs d'entreprises de 40 pays du continent et des pays partenaires.