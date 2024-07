Maroc: Le CESE et Jadara Foundation célèbrent 22 histoires exceptionnelles d'ascension

Rabat — Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et Jadara Foundation ont célébré, à Rabat, 22 parcours d'ascension de jeunes bénéficiaires des programmes de l'association.

Cette cérémonie, organisée à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, célébrée chaque 15 juillet, a rassemblé des bénéficiaires, des partenaires des programmes de Jadara et des membres du Conseil, indique un communiqué du CESE, ajoutant qu'elle a permis de mettre en lumière l'importance de l'inclusion et de la valorisation des compétences des jeunes pour bâtir un avenir meilleur.

S'exprimant à l'ouverture de cette rencontre, le Président du CESE, Ahmed Réda Chami, a souligné la nécessité de permettre à chaque jeune d'exploiter pleinement son potentiel, appelant à capitaliser sur les efforts déployés par les acteurs publics, privés et associatifs et à agir collectivement pour surmonter les disparités sociales et territoriales. Ainsi, il a mis en avant l'importance de soutenir ce type d'initiatives pour étendre et diversifier les actions en faveur des jeunes, amplifier leur impact à travers le pays, et promouvoir l'égalité des chances et la justice sociale, notamment au profit de jeunes issus du monde rural et zones défavorisées.

Pour sa part, le Président de Jadara Foundation, Hamid Ben Elafdil, a indiqué que la mobilité sociale constitue non seulement une question de justice sociale mais aussi un moteur économique, d'où la vision de Jadara d'affranchir les jeunes marocains de tout déterminisme social, territorial ou de genre et de les accompagner à développer leurs compétences et à révéler leurs potentiels.

Cette rencontre a été l'occasion de découvrir les témoignages inspirants d'anciens bénéficiaires des programmes de Jadara, présentés dans l'ouvrage "Ascensions", réalisé à l'occasion des 22 ans d'existence de la Fondation. Ces témoignages ont mis en lumière des parcours inspirants de jeunes talents qui, grâce à leur détermination et au soutien de Jadara, ont surmonté de nombreux obstacles et réalisé leurs ambitions professionnelles devenant, ainsi, ingénieurs, entrepreneurs, journalistes, avocats, consultants, cadres ...

Pour rappel, Jadara Foundation est une association marocaine à but non lucratif reconnue d'utilité publique qui agit pour assurer l'accès à une éducation de qualité à tout jeune pour réussir son projet de vie en dépit de sa situation socio-économique fragile qui restreint son autonomisation et son épanouissement. À ce jour, Jadara a soutenu plus de 2750 bénéficiaires. Pour rendre cela possible, la Fondation a construit, au fil des années, un écosystème solide composé de plus de 420 professionnels bénévoles, 140 entreprises partenaires, 347 donateurs individuels et 22 universités partenaires.