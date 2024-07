Sénégal: Distribution de l'eau - L'Etat invité à publier le contrat d'affermage signé avec le Groupe Suez

Dakar — Le coordinateur du Forum social sénégalais (FSS), Mamadou Mignane Diouf, a invité, vendredi, à Dakar, les autorités sénégalaises à publier le contrat d'affermage pour la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine, signé entre la multinationale française Suez et l'Etat du Sénégal.

"Nous demandons au gouvernement de procéder à la publication de ce contrat avec Suez qui vient de perdre ses avoirs au Maroc. Des avoirs que Véolia a rétrocédés au gouvernement du Royaume", a-t-il déclaré. Il s'exprimait lors d'un point de presse conjoint du FSS et du Conseil citoyen droit à l'eau et à l'assainissement au Sénégal (COCIDEAS).

"On a entendu que le Sénégal a accepté de publier les contrats sur le pétrole et le gaz et pourtant l'eau est plus importante que le pétrole et le gaz. Vous devez donc demander à avoir le contrat signé entre Suez et l'Etat du Sénégal", s'est-il étonné.

Selon Mamadou Mignane Diouf, la publication de ce contrat doit permettre aux acteurs "de comprendre la part du secteur privé ainsi que celui des sociétés privées qui sont dans le capital" dans le cadre du contrat avec Suez.

M. Diouf a demandé également au gouvernement "de bien revoir la situation de ce contrat d'affermage attribué à Suez", rappelant "que le Forum civil sénégalais l'avait dénoncé à l'époque".

Il a demandé sous ce rapport aux autorités de réparer "les injustices en cours contre les travailleurs de Suez dont certains sont menacés de licenciements, alors qu'ils ne font que leur travail de délégués".

Le coordinateur du FSS a annoncé la mise en place d'un plan d'actions qui va se concrétiser dans les jours à venir par "une marche contre la gouvernance de l'eau au Sénégal et contre Suez et les sociétés privées de ce secteur ".

"Une marche est également prévue avec les associations d'usagers des forages ruraux [ASUFOR], les organisations syndicales, les organisations de consommateurs", a-t-il ajouté.

Il a annoncé que "le forum compte aussi saisir l'Assemblée nationale pour une enquête dans le secteur de l'eau au Sénégal et un mémorandum citoyen qui pourrait contenir des points, comme l'urgence d'une mise en place d'une Haute autorité de l'eau et de l'assainissement au Sénégal". Le mémorandum "sera remis au président de la République, Bassirou Diomaye Faye", a-t-il indiqué.

M. Diouf dit vouloir proposer au chef de l'Etat "une constitutionnalisation du droit à l'eau et à l'assainissement à la place du Code de l'eau". Le contrat d'affermage entre l'Etat du Sénégal et Suez, d'une durée de quinze ans, avait pout but d'assurer un approvisionnement en eau potable à une population initiale d'environ 7 millions d'habitants.