Sénégal: Thiès - Serigne Mbacké Lô prend service comme nouveau directeur du CROUS-T

Thiès — Le nouveau directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales de Thiès (CROUS-T), Serigne Mbacké Lô, a pris fonction, vendredi, à l'issue d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Cheikh Sall, par ailleurs maire de Méouane.

Les représentants des différentes composantes de l'université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), dont les responsables d'amicales d'étudiants et de syndicats, ont salué le travail abattu par le directeur sortant du CROUS-T en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants.

Fadel Ndiaye, s'exprimant au nom de l'intersyndicale regroupant les cinq syndicats de travailleurs du CROUS-T, a souligné que le protocole d'accord signé entre la direction et les syndicats a été respecté "à 90%". Il invite le nouveau directeur à se pencher sur le nouveau protocole d'accord.

Selon Mamadou Babacar Ndiaye, recteur de l'UIDT et président du conseil d'administration du CROUS-T, Cheikh Sall "a trouvé beaucoup de problèmes et en a réglé beaucoup".

Le recteur a fait part de sa confiance et de sa joie de savoir que, pour la première fois, un produit de l'UIDT se chargera de gérer le CROUS-T. "Personne ne connait mieux les étudiants que lui", a-t-il dit, relevant que Serigne Mbacké Lô a été pendant sept ans à la direction de la scolarité, de l'orientation et de la statistique.

Adama Sow Kébé, président de la conférence des amicales d'étudiants de l'UIDT, a exprimé la gratitude des étudiants à l'endroit de Cheikh Sall, qui a été "plus qu'un directeur, mais un mentor et une source d'inspiration" pour eux. Il a invité le nouveau directeur à oeuvrer à rendre fonctionnels les nouveaux pavillons et améliorer la restauration pour la prochaine rentrée universitaire.

Cheikh Sall a commencé à rendre grâce à Dieu, à ses parents, proches et collaborateurs, mais aussi à l'ancien président Macky Sall qui l'avait nommé à ce poste. Il a invité les étudiants et les syndicats à soutenir le nouveau directeur comme ils l'avaient fait pour lui, au grand bonheur de l'université de Thiès et du pays en général.

"Je mesure pleinement l'étendue de la charge et évalue sereinement l'ampleur du défi", a dit Serigne Mbacké Lô. Il a annoncé qu'il entend bâtir son action sur les "solides fondations" dont il a hérité et de "continuer à innover pour répondre aux besoins changeants" de la communauté universitaire thiéssoise. Il compte "prioriser la disponibilité et la qualité dans les services offerts, promouvoir un environnement inclusif où chaque voix sera entendue", a-t-il promis.

M. Lô projette aussi de "renforcer le partenariat stratégique pour enrichir l'expérience estudiantine". Il a assuré que la vision qui sous-tendra son action sera d'offrir aux établissements d'enseignement supérieur publics de Thiès, "des services de qualité, accessibles et adaptés à leurs besoins". Les députés Cheikh Thioro Mbacké, Daba Wagnane, Amadou Bâ, entre autres personnalités, étaient présents à cette rencontre.