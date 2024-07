Afrique: G20 - L'Algérie soutient la tenue d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'UA

ACCRA — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a mis en avant, vendredi à Accra (Ghana), le soutien de l'Algérie à la proposition sur la tenue, septembre prochain, d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), pour préparer le prochain sommet du G20 et définir les objectifs et les priorités, suite à l'adhésion de l'UA à ce groupe.

"Nous avons tranché auparavant la représentativité de l'UA au sein des réunions du G20, à tous niveaux, mais la participation n'est pas un but en soi. C'est dans cette perspective que la délégation (algérienne) estime qu'il existe deux questions essentielles nécessitant un intérêt particulier", a soutenu le ministre, ajoutant que la première question est procédurale d'autant qu'elle concerne "la méthode de préparer les réunions du G20".

Pour ce faire, ajoute-t-il, "nous soutenons la proposition de tenir, septembre prochain, une session extraordinaire du Conseil exécutif pour préparer le prochain sommet du G20".

La deuxième question, poursuit-il, est "objective et essentielle par excellence", car concernant "la définition des objectifs à réaliser dans le cadre de l'adhésion de l'UA au G20 mais aussi la manière d'en tirer profit pour réaliser les priorités stratégiques de notre continent, notamment celles liées à la réforme des institutions financières et monétaires internationales, au traitement structurel de la dette mondiale et au financement international du développement".