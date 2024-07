Angola: Réhabilitation de la route Zaïre/Uíge budgétisée à 48 millions de dollars

Mbanza Kongo — Quarante-huit millions de dollars américains seront investis au cours des prochains 24 mois dans la réhabilitation de la route nationale 120, qui relie les provinces du Zaïre et d'Uíge, sur une longueur de 179 kilomètres.

L'information a été fournie vendredi, à Mbanza Kongo, par le chef des services de marketing de la société Sinohydro Angola, Zhao Yi, lors de la présentation de ce projet aux membres du Gouvernement provincial de Zaïre, au cours d'une cérémonie à laquelle ont assisté le Ministre des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos Alberto dos Santos.

Selon Zhao Yi, la route Zaïre/Uíge reliera les municipalités de Mbanza Kongo et Bembe, en passant par les localités de Madimba (Zaïre) et Lukunga, cette dernière dans la province d'Uíge. Six ponts de 10 mètres de large chacun et d'une longueur totale de 440 mètres de long seront construits le long de cette route. Le projet générera 650 emplois.

Le tronçon routier susmentionné comportera une chaussée de neuf mètres et une couche de sol stabilisé de 26 mètres d'épaisseur. Il a considéré la réhabilitation de la route Zaïre/Uíge comme stratégique du point de vue socio-économique pour la région nord du pays, car elle facilite la circulation des personnes et des biens entre les deux provinces voisines.

A l'occasion, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, a précisé que la route Zaïre/Uíge est une construction évolutive et qu'elle devrait, dans un premier temps, être réalisée avec des sols stabilisés et ensuite évoluer vers le revêtement du tapis d'asphalte. Parmi les plus grands ponts qui seront construits le long de la route Mbanza Kongo/Madimba/Lukunga, le ministre a souligné celui sur la rivière Mbridge (qui sépare le Zaïre d'Uíge), qui aura une longueur d'environ 150 mètres.

Nouvelle cité-dortoir pour Mbanza Kongo

Dans une première phase, 500 appartements seront construits, sur les 1.500 prévus dans la future cité-dortoir de Mbanza Kongo qui sera construit dans la localité de Sangui, commune Nkiende. En présentant le projet de logement susmentionné, le directeur national de l'Aménagement du territoire et du logement au ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Amílcar Isaac Lutucuta, a déclaré que, dans cette première phase, des logements de type T3 à un étage, T3 à deux étages, T3 avec trois et T3 avec quatre étages.

Dans cette première phase de mise en oeuvre de cette cité-dortoir pour la ville du patrimoine mondial, certains équipements sociaux seront également construits, à savoir des systèmes d'approvisionnement en eau potable et en électricité, un centre de santé, un jardin d'enfants, deux écoles et un commissariat de police. Il convient de noter que le ministre Carlos Alberto dos Santos effectue une visite de travail de 72 heures dans la province du Zaïre, où il radiographie l'état actuel des routes.

Aujourd'hui, le ministre s'est rendu dans la municipalité frontalière de Nóqui où il a vu les travaux de bitumage de la route nationale 120, qui relie Mbanza Kongo/Nóqui, sur une longueur de 165 kilomètres. Samedi, dernier jour de la visite, le ministre des Travaux Publics, Urbanisme et Logement, travaillera dans la municipalité de Cuimba, située à 62 km de la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province du Zaïre.