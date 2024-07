Angola: Le pays aura un grand hôpital d'oncologie en 2025

Luanda — Un grand hôpital d'oncologie entrera en activité l'année prochaine, pour traiter exclusivement divers types de cancer chez les enfants et les adultes, a annoncé vendredi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Se confiant à la presse, après avoir inauguré l'Hôpital Geral de Cacuaco Heróis de Kifangondo, le Chef de l'État a déclaré, sans entrer dans les détails, que le futur hôpital, qui sera érigé dans la capitale du pays, à Luanda, sera opérationnel à la fin de l'année 2025. João Lourenço a reconnu que l'Angola n'a toujours pas la capacité de soigner la majorité des patients atteints de cancer, c'est pourquoi il s'agit d'une des exceptions ouvertes par la commission médicale pour le traitement à l'extérieur du pays.

Selon l'homme d'État, l'Exécutif prête attention aux patients atteints de cette maladie, en commençant par des investissements dans de petits services d'oncologie dans les hôpitaux tertiaires. D'autre part, il a rappelé que l'accent était mis avant tout sur la construction d'infrastructures capables de traiter deux types de pathologies, à savoir celles liées au coeur et aux reins.

Cependant, il a souligné que les travaux ne sont pas achevés, malgré la construction de nombreux hôpitaux de différents niveaux, les besoins du pays et l'augmentation croissante de la population font que des établissements hospitaliers continuent à être construits dans d'autres localités. Il a annoncé qu'un grand hôpital serait inauguré dans les prochaines semaines dans la ville d'Ondjiva, province de Cunene, pour remplacer l'ancien hôpital qui a été détruit lors d'un grand incendie.

Industrie pharmaceutique

D'autre part, João Lourenço a assuré que l'Exécutif s'engage à amener l'industrie pharmaceutique dans le pays pour réduire l'importation de médicaments et réduire leurs coûts. Il a confirmé que l'investissement sera entièrement privé et qu'il incombe à l'État de fournir les facilités possibles pour rendre viable ce type de projet.

Développement du système national de santé

Depuis 2017, le gouvernement angolais investit dans la construction, l'agrandissement et la réhabilitation de plus de 163 nouveaux établissements de santé, dont 155 destinées aux soins primaires. Ainsi, la capacité en lits est passée d'un minimum de 13 426 à 37 808 entre 2017 et 2022. L'accès aux soins de santé primaires a triplé, passant de 25 % à 70 %.

Le Service National de Santé compte actuellement 13 hôpitaux centraux et spécialisés, six instituts, 23 hôpitaux généraux et provinciaux, 172 hôpitaux municipaux, 800 centres de santé et 2 311 postes de santé, totalisant 3 325 établissements. En 2017, seules trois provinces disposaient de services d'hémodialyse spécialisés, tandis qu'en 2022, ce nombre est passé à dix provinces, avec une capacité de prendre en charge plus de trois mille patients par semaine.

Huit hôpitaux nationaux de référence ont été construits. Par conséquent, le portefeuille de projets au niveau central prévoit 31 projets d'investissement public, avec un accent sur 14 hôpitaux généraux, trois hôpitaux mère enfant de niveau tertiaire, 10 centres de traitement spécialisé, tels que l'hôpital d'oncologie, hôpital de traumatologie et Hôpital d'ophtalmologie.

Rien qu'au cours de la dernière législature, 41 093 nouveaux professionnels ont rejoint le service public de santé, parmi lesquels des médecins, des infirmières, des techniciens diagnostiques et thérapeutiques, des techniciens de soutien hospitalier et des techniciens du régime général.

Pratiquement tous les médecins formés dans le pays et à l'étranger étaient qualifiés et environ 80 % des employés ont été placés dans les municipalités et 53 461 employés du secteur de la santé ont été promus. D'ici 2027, il est prévu d'embaucher environ 10 800 médecins et 78 500 infirmiers pour rejoindre les établissements sanitaires en construction et à construire.