Congo-Kinshasa: Présentation du manuel de vulgarisation de l'accord-cadre entre Saint-Siège et RDC

Le Centre d'études pour l'action sociale (CEPAS) a présenté vendredi 19 juillet à Kinshasa, le manuel de vulgarisation de l'accord-cadre entre le Saint-Siège et la RDC. Son directeur, Père Alain Nzadi-A-Nzadi a expliqué que ce texte vise à promouvoir la paix, la stabilité et le développement en RDC.

C'est ainsi qu'il a recommandé aux Congolais de respecter les valeurs de solidarité, de justice et de fraternité dans leurs différentes actions. Le directeur du CEPAS a rappelé que cet accord a marqué le début d'une nouvelle ère de coopération et de compréhension mutuelle entre deux entités qui partagent des valeurs communes et une volonté commune de promouvoir la paix, la justice et le développement dans notre pays.

Le père Alain Nzadi-A-Nzadi a précisé que le Saint-Siège a toujours été un fervent défenseur de la paix, de la dignité humaine et de la justice sociale. Il s'est réjoui que la RDC ait fait preuve d'un engagement sans faille en faveur du progrès et du bien-être de son peuple, malgré les défis auxquels elle a dû faire face.

« Cet accord affirme l'engagement de deux parties à collaborer dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la lutte contre la pauvreté et de la protection de l'environnement pour bâtir un avenir meilleur pour les générations futures en RDC. Ensemble, il est possible de surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin des Congolais et de construire un avenir de paix et de prospérité pour tous. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les valeurs de solidarité, de justice et de fraternité guident nos actions et inspirent nos peuples », a souligné le père Alain Nzadi-A-Nzadi.

Le manuel de vulgarisation de l'accord-cadre entre le Saint-Siège et la RDC a été préparé et rédigé en collaboration avec la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme (CRIDHAC) et le Centre d'actions pour dirigeants et cadres (CADICEC).