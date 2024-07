Ile Maurice: Africure Pharmaceuticals optimiste sur son potentiel de croissance malgré les pertes encourues

Les revenus totaux sont passés de $ 39,8 millions en 2022-2023 à $ 28,3 millions pour l'exercice 2023-2024, soit une baisse de 29,1%. Parmi les facteurs qui sont à l'origine de cette baisse de performance figurent, entre autres, les conditions difficiles auxquelles a dû faire face le marché de produits pharmaceutiques ou encore la compétition féroce au niveau des prix offerts par les acteurs de ce marché.

L'année financière qui s'est terminée au 31 mars n'a pas été une année facile pour Africure Pharmaceuticals Ltd qui s'est donné comme mission, avec des bases d'opération en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Botswana, en Éthiopie et en Inde, de produire des médicaments afin d'éviter aux pays africains de subir le poids financier des médicaments importés. Le bilan financier, qui a été déposé sur le bureau du directeur exécutif de la Stock Exchange of Mauritius le 16 juillet, affiche une baisse de revenu total de $ 11,6 millions, soit 29,1%, passant de $ 39,8 millions à $ 28,3 millions pour l'exercice 2023-2024.

Le rapport indique que les conditions difficiles sur le marché des produits pharmaceutiques qui n'ont pas permis au groupe d'améliorer sa trésorerie ont été notamment l'incapacité d'assurer un niveau de stockage de produits pharmaceutiques satisfaisant à différents points de distribution, l'impact d'une compétition qui s'articule autour de sa capacité à jouer avec les prix. Résultat : les revenus escomptés des marchés privés n'ayant pas pu se matérialiser, il y a eu moins d'argent dans les caisses du groupe comparativement à la situation qui prévalait durant l'exercice financier précédent. C'est ainsi que le groupe a enregistré une perte de $ 405 160, comparativement à des bénéfices de $ 2,3 millions de l'exercice financier précédent.

%

Qu'à cela ne tienne, la direction du groupe se dit satisfaite qu'Africure Pharmaceuticals Ltd a pu compléter la septième année de son existence en avril en faisant face à de nombreux défis, dont le plus mémorable est la soudaine émergence de la pandémie de Covid-19, lui permettant de se réjouir du fait qu'Africure Pharmaceuticals Ltd s'est positionnée comme un acteur clé dans le secteur de la production à grande échelle des produits pharmaceutiques à travers la région sub-saharienne du continent africain.

La direction du groupe est prête à rebondir par rapport à une année où les affaires n'ont pas donné les résultats souhaités. Un des objectifs à l'agenda de la direction consiste à créer les conditions pour disposer de suffisamment de fonds d'exploitation et ce, par le biais de l'injection de nouveaux fonds de roulement. Une initiative qui, selon les analystes du groupe, permettra d'enregistrer des revenus d'un montant de $ 40 millions, conjuguée à une possibilité de voir se réaliser des marges en hausse. «Nous sommes convaincus du potentiel du groupe à s'adapter et à repérer les facteurs devant lui permettre de trouver la posture appropriée pour faire face aux effets de différents défis occasionnés par le dynamisme d'un marché soumis à des changements constants. Ce positionnement nous a aidés à concevoir un modèle robuste susceptible d'apporter de la valeur à l'intention de toutes nos parties concernées. La capacité d'intensifier le niveau de performance de notre unité de production basée en Côte d'Ivoire parallèlement au lancement prochain de nos opérations en Éthiopie sont des initiatives devant aider le groupe à donner un coup d'accélérateur à sa capacité de faire de la croissance une réalité», est-il indiqué dans le rapport.

La direction n'a pas manqué de revenir sur l'essence même de son engagement dans le secteur de la fabrication à grande échelle de produits pharmaceutiques. «Nous sommes reconnaissants à l'égard de notre personnel qui compte plus de 600 membres et à leur famille respective, nos clients, les investisseurs qui nous font confiance et d'autres parties prenantes pour le soutien continu qu'ils nous ont apporté durant la période difficile que nous avons traversée. Nous réitérons l'engagement de la direction du groupe à mener ses opérations selon la transparence découlant de notre politique de bonne gouvernance pour faire de la performance permanente une de nos priorités en vue de créer de nouvelles valeurs dans le cadre de notre vision étalée sur le long terme. Nous allons tout faire pour augmenter la performance de nos unités de production dans les pays situés en Afrique sub-saharienne, et pour aider le continent à continuer à réduire sa dépendance sur l'importation de produits pharmaceutiques qui est la voie indispensable pour donner au continent les moyens susceptibles de lui permettre d'atteindre le niveau d'autonomie par rapport à la fabrication de produits pharmaceutiques et la prestation de services liés à ce secteur.»