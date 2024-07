Ile Maurice: Étude sur la rémunération des directeurs et la diversité des conseils d'administration au pays

Le Mauritius Institute of Directors (MIoD), en collaboration avec Korn Ferry, a organisé un événement marquant le 3 juillet à The Docks, Port-Louis, dévoilant les résultats du 2024 Survey on Directors' Fees and Board Composition in Mauritius. Cette conférence a servi de plate-forme pour dévoiler les résultats cruciaux de cette étude, éclairant les tendances en matière de rémunération des directeurs et de composition des conseils d'administration du pays.

Le Survey 2024 a impliqué un échantillon varié comprenant 56 % d'entreprises cotées en Bourse et 44 % de sociétés non cotées, avec une forte représentation dans les secteurs tels que la banque et les groupes diversifiés (20 % chacun), ainsi que les services (17 %). Parmi les résultats clés, l'âge moyen des directeurs a augmenté, passant de 59 ans en 2021 à 61 ans en 2024. La proportion de directeurs recevant des frais de réunion a également vu une hausse significative, de 34 % en 2021 à 57 % en 2024. Cependant, le pourcentage d'entreprises ayant au moins un directeur expatrié a diminué, passant de 51 % à 40 % sur la même période.

De plus, la représentation des femmes dans les conseils d'administration a augmenté pour atteindre 15 % en 2024, par rapport à 13 % en 2021. Le pourcentage de conseils présidés par des femmes a également augmenté, passant de 6 % en 2021 à 9 % en 2024, reflétant une progression graduelle vers une diversité améliorée au sein des conseils d'administration.

%

Sheila Ujoodha, Chief Executive Officer (CEO) du MIoD, a déclaré : «En collaborant avec Korn Ferry pour cette étude, nous visons non seulement à promouvoir une rémunération transparente et équitable, mais aussi à renforcer notre engagement envers une gouvernance d'entreprise exemplaire à Maurice. Ces données ne représentent pas seulement des chiffres ; elles illustrent une évolution vers une gouvernance plus inclusive et efficace. Au MIoD, nous restons fermement engagés à soutenir la communauté des affaires dans la sensibilisation et la formation sur les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise.»

Caroline Piat, Associate Consultant de Korn Ferry, a pour sa part déclaré : «Cette troisième étude en collaboration avec le MIoD a mis en évidence que les entreprises mauriciennes ont pris des mesures significatives pour améliorer la compétitivité des rémunérations des directeurs et pour aligner les pratiques de compensation à travers les différents secteurs. Nous avons également constaté de nettes améliorations en termes de diversité et d'indépendance dans la composition des conseils, deux tendances importantes qui alignent davantage les pratiques mauriciennes aux normes internationales. Ces changements renforcent la confiance parmi les parties prenantes et soutiennent la prise de décisions judicieuses, améliorant ainsi les standards de gouvernance d'entreprise en ce qui concerne les rémunérations des directeurs et la composition des conseils.»

L'événement a non seulement mis en lumière les données importantes de l'étude, mais a aussi provoqué des échanges profonds sur l'impact de ces données sur les pratiques de gouvernance à Maurice. Ces résultats incitent à une réflexion stratégique sur l'adoption de pratiques qui peuvent transformer les organisations mauriciennes en modèles de réussite et de responsabilité. Cette étude marque une étape cruciale dans la quête d'amélioration continue des standards de gouvernance d'entreprise à Maurice et de promotion de la diversité au sein des conseils.

À propos du MIoD

Le MIoD est une organisation professionnelle dédiée à l'amélioration des standards et des pratiques de gouvernance d'entreprise à Maurice. Incorporé en 2008, le MIoD s'engage à promouvoir l'excellence dans la direction d'entreprises en offrant des ressources et un soutien de premier plan pour développer la capacité institutionnelle de ses membres et de la communauté des affaires. L'Institut vise à équiper les directeurs et les leaders d'entreprise d'outils et de connaissances nécessaires pour naviguer efficacement dans les défis modernes de la gouvernance d'entreprise. À travers des ateliers, des séminaires, des événements de réseautage et des soutiens organisationnels, le MIoD façonne activement les pratiques de leadership qui soutiennent l'éthique, la responsabilité et la durabilité dans le secteur privé comme dans le public. Pour plus d'informations sur le MIoD, veuillez visiter le site à l'adresse suivante : www.miod.mu.