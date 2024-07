Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 juillet 2024

Niger : Aide humanitaire - L’Ue a organisé un nouveau pont aérien pour acheminer 200 tonnes de produits de santé

Alors que les relations avec Niamey restent toujours en suspens depuis le coup d’État du 26 juillet 2023, l’Union Européenne (Ue) annonce avoir organisé une nouvelle opération de pont aérien humanitaire pour aider les plus vulnérables à faire face aux insuffisances de produits de santé. L’opération, menée entre juin et juillet en collaboration avec l’Unicef, vise à accroître la réponse humanitaire dans le pays, a indiqué l’Ue dans un communiqué publié cette semaine. Au total, ce sont 200 tonnes de matériels essentiels qui ont été acheminés à travers deux vols au Niger, où cette année, plus de 4,3 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire selon les estimations officielles des organismes humanitaires et des agences des Nations unies. Selon l’Ue c’est en réponse à l’appel des acteurs humanitaires sur place, qu’un pont aérien humanitaire a été organisé mi-juin 2024 avec 2 vols qui ont transporté au total 200 tonnes de matériels essentiels. Il y a quelques semaines, des discussions ont repris entre le chef de la diplomatie nigérienne et les responsables de la Délégation de l’Ue au Niger mais n’ont jusque-là pas abouti à quelques choses de concret pour la reprise de la coopération. (Source : Anp)

Gabon: Politique nationale- Le président de la Transition dans le Haut- Ogooué

A l’occasion de la visite qu’il a entamé le mercredi 17 juillet 2024 dans la province du Haut-Ogooué, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a communié avec les populations de Bakoumba, Mounana et Moanda. C’est en compagnie de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, des membres du Ctri et ceux du gouvernement que le Président de la République est allé à la rencontre de ses compatriotes de Bakoumba avec lesquels il a eu l’occasion d’échanger autour des difficultés socioéconomiques observées. Aussi, le Chef de l’Etat a tenu à les rassurer quant à l’ambition du Ctri d’offrir de nouvelles perspectives de développement au département de Lékoko. Consécutivement à l’étape de Bakoumba, le Chef de l’Etat a procédé à Mounana, à la pose de la première pierre du futur Centre de Contrôle Technique avant de se rendre à l’esplanade de la mairie où il a reçu des sages les attributs de la chefferie. Venues en masse, les populations ont pu exprimer leurs doléances auxquelles le Chef de l’Etat compte apporter des réponses concrètes. A cet effet, un chèque de 360 millions a été mis à la disposition de la ville de Mounana en vue de la matérialisation des projets urgents. (Source : alibreville.com)

Guinée : Me Vincent Brengarth : « Pourquoi nous avons demandé au Président Macron d’intervenir auprès du Général Doumbouya… »

Alors que la récente sortie du Procureur général Fallou Doumbouya exacerbe l’inquiétude des proches des deux activistes guinéens portés disparus depuis le 09 juillet dernier, deux avocats français ont annoncé ce jeudi 18 juillet avoir écrit au président français pour solliciter son intervention auprès de son homologue guinéen.Maitres Vincent Brengarth et William Bourdon demandent à Emmanuel Macron d’intervenir auprès du Général Mamadi Doumbouya pour avoir des éléments de réponse sur le dossier de Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah. (Source : africaguinee.com)

Mali : Ministère de l’Agrculture - Lassiné Dembélé a passé la main à Daniel Siméon Kelema

La cérémonie de passation de service entre le Ministre de l'Agriculture sortant, Lassine DEMBELE, et le Ministre entrant, Daniel Siméon KELEMA, s'est déroulée jeudi 18 juillet 2024, dans l'après-midi. Après les procédures administratives, les deux personnalités ont rencontré les Directeurs des structures centrales et rattachées, les cadres du département et le personnel. Prenant la parole, le Ministre de l'Agriculture sortant a remercié toute l'assistance pour le travail accompli. Il a salué le soutien total et entier de son ex-personnel dans l'exécution de l'œuvre commune pour le rayonnement du secteur agricole. (Source : abamako.com)

Bénin : Financement Lutte contre le terrorisme - Cotonou recevra de deux milliards de francs Cfa de l’Union Européenne

Le Conseil européen a décidé d’allouer environ deux milliards de francs Cfa au Bénin pour renforcer ses capacités militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce financement, annoncé ce vendredi 19 juillet 2024 par le confrère « Le Matinal », s'ajoute à une aide antérieure de 11,7 millions d'euros accordée en 2023 par l'Union européenne. Ces fonds s'inscrivent dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix (Fep), une initiative de sécurité et de défense dédiée aux pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin est le premier bénéficiaire. En tout, l'Union européenne a mobilisé 47 millions d'euros pour l'achat d'équipements militaires pour les Forces armées béninoises. De plus, une allocation de cinq millions d'euros supplémentaires sera consacrée à l'équipement des Forces navales béninoises afin de renforcer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. (Source : acotonou.com)

Kenya : Nouveau gouvernement - William Ruto nomme onze ministres, ébauche d'un « gouvernement élargi »

Le président kényan, William Ruto, a nommé, vendredi 19 juillet, onze ministres, censés former le cœur d'un "gouvernement élargi". Il aura pour mission d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois et a donné lieu à des manifestations meurtrières. Six des ministres figuraient déjà dans le précédent gouvernement, dissous le 11 juillet. Les ministres l'Intérieur (Kithure Kindiki), de la Défense (Aden Barre Duale), de l'Environnement (Roselinda Soipan Tuiya) et du Développement urbain (Alice Wahome) ont été reconduits dans leurs fonctions, tandis que deux autres ont changé de postes (Davis Chirchir du ministère de l'Energie à celui des Routes, et Rebecca Miano du ministère du Commerce à celui de la Justice).Le dirigeant kényan, entouré du vice-président, Rigathi Gachagua, et du ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, seul ministre à ne pas avoir été limogé le 11 juillet, a affirmé poursuivre les "consultations" pour compléter son équipe gouvernementale. (Source : Tv5)

Togo : Diplomatie- Le ministre des relations extérieures du Brésil en visite à Lomé

Le ministre d’Etat, des relations extérieures de la République fédérative du Brésil, Mauro Vieira, a entamé le jeudi 18 juillet, une visite officielle au Togo. Le déplacement, organisé à l’invitation du chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale. Au menu de ce séjour, le point sur le partenariat entre les deux pays, vieux de plusieurs décennies, et régulièrement actualisé, ainsi que de nombreux sujets d’ordres régional et international. Une séance de travail, élargie aux différentes délégations a été organisée, et a permis d’aborder divers dossiers, parmi lesquels le commerce, l’agriculture, la formation, la défense, la lutte contre le terrorisme, ou encore l’investissement. Les deux responsables sont notamment convenus de la tenue de rencontres périodiques entre les officiels des deux pays dans le cadre de commissions mixtes et de consultations politiques. (Source : alome.com)

Rca : Justice et lois - Le ministre de la Justice dénonce les dérives du secteur, la société civile sceptique

En Centrafrique, à l’occasion de la rentrée judiciaire, le ministre de tutelle, Arnaud Djoubaye Abazène, a haussé le ton envers les acteurs du secteur, disant qu’« ils doivent rompre définitivement avec les pratiques du passé : la corruption, l’abus d’autorité, l’abus de pouvoir. » Des déclarations qui laissent des représentants de la société civile plutôt sceptiques. « Il n’y a pas une volonté politique pour tendre vers l’indépendance réelle du système judiciaire centrafricain », souligne l’une d’entre eux. C’est la rentrée judiciaire. Le ministre de la Justice, profitant de l’Assemblée générale des acteurs du secteur à Bangui, lance un message de zéro tolérance pour les bavures de la part des magistrats et juges. La société civile et l’opposition restent en revanche sceptiques face à cette déclaration et demandent quant à elles une réforme générale du système judiciaire. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Lutte contre l'orpaillage illégal - Le ministre Sangafowa-Coulibaly sensibilise les populations de Kong

le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a lancé le jeudi 18 juillet 2024 à Kong, la campagne de sensibilisation sur l'orpaillage illégal dans le District des Savanes. Il a expliqué aux populations que cette rencontre de proximité vise à booster les actions entreprises, lever les équivoques, les appréhensions et les rassurer sur ce que le gouvernement compte faire pour les populations afin qu'elles exercent dans la légalité. In fine, il s'agira de bouter hors de Kong, l'orpaillage illégal. «Depuis plus d’une décennie, notre pays est confronté au phénomène de l’exploitation artisanale illégale de l'or au point où le Président de la République a érigé ce problème en priorité nationale. Si nous avons tenu à effectuer cette tournée de sensibilisation, c’est parce que nous sommes convaincus que nous ne sommes pas au même niveau d’information quant aux conséquences de l’orpaillage illégal », a-t-il fait savoir. ( Source : Cicg )

Burkina Faso : Procès « appel à incendier le Palais du Moogho Naaba » en appel - Les demandes de liberté provisoires rejetées

Le dossier dit «appel à incendier le Palais du Moogho Naaba» a été ouvert à la Cour d’appel de Ouagadougou ce vendredi 19 juillet 2024. Les condamnés avaient formulé des demandes de liberté provisoire en attendant leur procès. Le tribunal a rejeté ces demandes de liberté provisoire. Le 21 juin 2024, Abdoul Karim Baguian dit Lota, Pascal Zaïda, Marcel Tankoano, Désiré Guinko, Karim Koné et Boukaré Tapsoba avaient comparu devant la Cour d’appel pour faire appel à la décision du juge de première instance. Une décision qui les avait reconnus coupables des faits de « mise en danger de la vie d’autrui, de divulgation de fausses informations et de complicité par non dénonciation d’un délit ». (Source : Burkina 24)