Mali: Décès de Toumani Diabaté, illustre joueur de kora (Famille)

Dakar — Le musicien malien Toumani Diabaté, illustre joueur de kora, est décédé, vendredi, à Bamako, à l'âge de 58 ans, "des suites d'une courte maladie", a annoncé son fils Sidiki Diabaté."C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père, Toumani Diabaté, survenu aujourd'hui à Bamako des suites d'une courte maladie", a-t-il écrit dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook."

C'est Dieu qui donne la vie et qui donne la mort et c'est vers Lui que nous retournons. Mon confident, mon pilier, mon guide, mon meilleur ami, mon cher papa s'en est allé à jamais", a-t-il ajouté sur le même réseau social.La nouvelle a aussitôt été relayée par des médias locaux, des célébrités du monde de la musique, ses compatriotes Oumou Sangaré, Bassékou Kouyaté et Mokobé, les Guinéens Kabiné et Sékouba Kandia Kouyaté, les Sénégalais Oumar Pène et Youssou Ndour, notamment.

Sidiki Diabaté a indiqué que le public sera informé "des détails concernant les obsèques", le remerciant de sa "compréhension" et de son "soutien en ces moments difficiles". Né le 10 août 1965 à Bamako, Toumani Diabaté, considéré comme l'un des plus grands joueurs de kora du monde, est le fils de Sidiki Diabaté, star des années post-indépendances et membre de l'Ensemble instrumental du Mali, fondé à l'initiative du premier président du Mali, Modibo Keïta.

Fils de Nama Koïta et de Sidiki Diabaté, nommé roi de la kora au FESPAC 1977 à Lagos, il commence à jouer de la kora à 5 ans, inspiré par son père et son grand-père Amadou Bansang, lit-on de sa biographie. Toumani Diabaté, tout en restant fidèle à la ligne de la tradition mandingue de la kora, a su tracer sa voie en créant un pont entre son héritage familial et des sensibilités d'ailleurs. Il a enregistré plusieurs albums, dont le premier en 1988, et reçu plusieurs décorations chez lui au Mali et à l'extérieur, des Grammy Awards notamment.