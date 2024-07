Congo-Brazzaville: Assemblée nationale française - Nadège Abomangoli parmi les six vice-présidents

Après l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, la poursuite des travaux le 19 juillet a permis, entre autres, d'élire les six vice-présidents.

Malgré l'annulation du premier tour du vote à cause des urnes trop remplies, dans une ambiance déjà éruptive, les députés ont élu Naïma Moutchou (Horizons), Xavier Breton (Droite républicaine), Roland Lescure (Ensemble), Annie Genevard ((Droite républicaine)), et Clémence Guetté, ainsi que la Franco-Congolaise Nadège Abomangoli, toutes les deux du parti La France insoumise.

Les Insoumises Nadège Abomangoli et Clémence Guetté, la candidate d'Horizons et vice-présidente sortante Naïma Moutchou, et Xavier Breton (La Droite républicaine), ont été élus dès le premier tour, bénéficiant tous des voix de leurs propres camps, et de celles du Rassemblement national qui a annoncé voter pour eux.

Les élus proches du président Emmanuel Macron et ceux de la droite ont noué un accord pour se répartir certains des postes clés de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre Roland Lescure et la députée de la Droite républicaine, Annie Genevard, ont été élus au second tour. Le Rassemblement national, qui avait deux candidats en lice, à savoir Sébastien Chenu et Hélène Laporte, n'obtient aucun poste de vice-président.

%

Quant au déroulement de ce vote, signalons que le résultat du premier tour a mis plus de quatre heures à être validé, après un premier vote annulé en raison d'un trop grand nombre de bulletins par rapport aux votants, "dix enveloppes" de trop selon la présidente Yaël Braun-Pivet, suscitant une volée de rappels au règlement dans l'hémicycle à l'annonce des résultats. « Honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude dans notre hémicycle », a tancé le Socialiste Jérôme Guedj, exigeant une « enquête approfondie », et une révision du mode de scrutiN, qui prévoit plusieurs tours à bulletins secrets dans les salons de l'Assemblée.

Lors du scrutin du 30 juin dernier, la députée insoumise native du Congo, Nadège Abomangoli, avait été réélue dès le premier tour dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis (Aulnay-sous-Bois, Bondy et Les Pavillons-sous-Bois). Dans son précédent mandat, elle co-présidait le Groupe d'amitié France-Congo avec son homologue Hubert Wulfranc (PCF-Nupes).

Rôle des six vice-présidents

Selon les détails donnés par le site de cette institution, les vice-présidents se partagent la présidence des séances à l'Assemblée. Chacun est aussi à la tête d'une délégation du bureau (chargée des activités internationales, de la communication et de la presse, du patrimoine...). Ils doivent refléter "la configuration politique" de l'hémicycle et respecter la parité, précise le règlement de l'Assemblée.