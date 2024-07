Angola: La présidente de l'Assemblée nationale félicite son homologue française

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a félicité vendredi son homologue française, Yael Braun Pivet, pour sa réélection pour un nouveau mandat.

Dans une note envoyée à l'ANGOP, Carolina Cerqueira espère qu'avec son sens du dialogue, femme qui inspire des ponts et des consensus, Yael Braun Pivet continuera à rassembler les aspirations de tous les députés français dans l'Assemblée nationale la plus représentative qu'elle préside.

"C'est avec une grande satisfaction que je salue votre réélection pour un nouveau mandat à la tête de l'Assemblée nationale de la République française, poste que vous occupez depuis 2022, devenant ainsi la première femme à accéder à ce poste", a-t-elle exprimé.

Elle a exprimé sa conviction que le leadership du leader du parlement français sera marqué par l'excellence, les valeurs démocratiques et l'engagement pour le bien-être des citoyens français.

A cet effet, la présidente du Parlement anglais a réaffirmé la volonté de l'Assemblée nationale de continuer à renforcer et à approfondir les relations d'amitié, de solidarité et de coopération interparlementaire, soutenant la paix, la justice sociale, la démocratie et les institutions fortes.

%

« Nous continuerons à soutenir et à reconnaître votre engagement à défendre les droits et l'égalité entre les députés hommes et femmes et le rôle que vous promouvez afin que la représentation générationnelle et de genre dans les parlements soit une priorité, comme l'a démontré le Sommet des femmes leaders dont vous aviez accueilli en 2023 à Paris, une réunion à laquelle ont participé les députées angolaises», a-t-elle déclaré.

En conclusion, Carolina Cerqueira a souhaité que le leadership de son homologue éclaire le chemin de la démocratie et de la justice au bénéfice de tous les citoyens français, en défendant l'État de droit et la paix mondiale.

La candidate de la majorité sortante, Yael Braun Pivet, a été réélue, jeudi soir, au troisième tour, avec 220 voix, battant le communiste du NFP, André Chassaigne, qui a obtenu 207 voix.

Ainsi, l'Assemblée nationale française a maintenu un membre centriste du parti du Président Emmanuel Macron à la présidence de l'Assemblée nationale, après qu'une élection anticipée chaotique ait abouti à une suspension de la législature. Yaël Braun-Pivet, 53 ans, est présidente de l'Assemblée nationale depuis 2022 et a été réélue après trois tours de votes à la Chambre basse.