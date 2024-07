Madagascar: Sensibilisation sur la comptabilité écosystémique

Le concept de comptabilité écosystémique du capital naturel a été présenté par le consortium composé de Madagascar et des Comores au Centell Antanimena, avant-hier.

Il s'agit d'un projet visant à évaluer la valeur économique des écosystèmes en utilisant des données statistiques, spatialisées et des enquêtes. Selon les explications données, des écosystèmes sains peuvent réduire les effets négatifs du changement climatique. Ainsi, l'adaptation fondée sur les écosystèmes (EbA) est une approche qui utilise les services écosystémiques dans le cadre d'une stratégie d'adaptation globale.

Le projet vise à assurer une gestion durable du capital naturel au sein du pays et aux Comores, en mettant l'accent sur les richesses naturelles, les aires protégées et la biodiversité. Il s'agit également d'une approche visant à améliorer la gouvernance environnementale. La cérémonie de présentation de ce projet à Antanimena a réuni l'Université d'Antananarivo ainsi que celle des Comores, incluant l'Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo (IOGA), le Centre d'Économie, d'Éthique pour l'Environnement et le Développement de Madagascar (EC3DM), le Département de Biologie et Écologie Végétale et l'Herbier des Comores.