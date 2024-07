Afrique Australe: Football féminin/Mada U17 - Compétition de détection en vue du Cosafa

Relance du football féminin. La Fédération Malgache de Football redynamise toutes les catégories, outre les élites. Après la relance des U15 et du beach soccer, le championnat national de football féminin U17 s'étalera sur quatre mois à partir de fin juillet. Ce sommet national qui se jouera en trois phases servira de détection des présélectionnées en vue du Cosafa Cup en décembre.

Dix-huit clubs, les champions régionaux, joueront la première phase du 28 juillet au 7 août. Certains championnats régionaux sont encore en cours et les champions seront tous connus ce week-end. Six sites abriteront la compétition. Les champions d'Analamanga, d'Itasy et de Bongolava évolueront à Antananarivo. Ambatondrazaka regroupera les champions d'Atsinanana, d'Analanjirifo et d'Alaotra-Mangoro.

Diana et Sava disputeront la phase inaugurale à Antsiranana. Mahajanga accueillera Boeny, Betsiboka et Sofia. Atsimo Andrefana, Androy et Ihorombe disputeront la première étape à Toliara. Et quatre clubs, ceux champions de la Haute Matsiatra, d'Amoron'Imania, de Vatovavy Fitovinany et de Vakinankaratra évolueront à Ambalavao.

Les deux mieux classés de chaque site à l'issue de cette étape, douze au total, fileront en deuxième phase qui se tiendra du 1er au 5 septembre. Ces douze équipes seront réparties en trois poules de quatre. Le site Nord sera basé à Port-Bergé, celui du centre à Antsirabe et celui du sud à Ihosy. Les deux meilleures de chaque site, six au total, se qualifieront pour la phase finale. La poule des AS aura lieu du 11 au 20 novembre dans la capitale.