Madagascar: J.O 2024 - Sept athlètes en quête de médailles olympiques

La XXXIIIe édition des Jeux Olympiques d'été de Paris débutera dans une semaine, se déroulant du 26 juillet au 11 août dans la capitale française ainsi que sur une partie du territoire français. Madagascar sera représenté par sept athlètes, que nous allons présenter un par un.

Rosina Randafiarison (Haltérophilie -49kg).

Élue porte-drapeau de la délégation malgache à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, Rosina Randafiarison est multiple médaillée d'or au championnat d'Afrique dans la catégorie des moins de 48 kg. Elle est médaillée d'argent aux championnats d'Afrique de 2017 et médaillée d'or en 2021 aux Jeux africains de 2019 dans la catégorie des moins de 45 kg. Elle a été vice-championne du monde avec trois médailles d'argent à Ryad. Pour participer aux JO de Paris 2024, Rosina Randafiarison a dû changer de catégorie en montant dans les 49 kg.

Fabio Rakotoarimanana (Tennis de table).

Pongiste de Toulon en France, Fabio Rakotoarimanana, âgé de 21 ans, sera le premier Malgache à disputer les Jeux Olympiques dans cette discipline. Cet ancien champion de France et d'Europe cadets a rayonné dans le tennis de table malgache ces dernières années. Il a validé son ticket olympique historique au tournoi de qualification zone Afrique à Kigali au Rwanda le 17 mai. Fabio est champion d'Afrique en titre en double. En deux saisons consécutives, le jeune pongiste a décroché le titre de champion d'Afrique de l'Est en 2023 et 2024.

Laura Aina Razafy Rasoanaivo (Judo -70kg)

Numéro un mondial chez les juniors en 2023, Laura Aina Razafy Rasoanaivo a réalisé un parcours impressionnant ces deux dernières années. La judokate de 20 ans a commencé à écrire son histoire en remportant des médailles d'or aux Opens continentaux en 2023. Laura a ensuite décroché le titre de championne d'Afrique juniors et seniors. Médaillée d'or aux Jeux africains, aux Jeux des îles à domicile et aux Jeux de la Francophonie, elle est créditée de 1 437 points et se trouve au 22e rang de la qualification mondiale, étant l'unique qualifiée pour le quota continental.

Sidonie Fiadanantsoa (Athlétisme 100m haies).

Sidonie Fiadanantsoa est spécialiste du 100m haies. Elle a gagné sa place pour participer aux JO de Paris 2024 en se plaçant 37e mondiale sur 40 selon le classement récent de World Athletics. Multiple médaillée d'or aux JIOI de 2023 à domicile, Sidonie Fiadanantsoa s'entraîne au centre d'entraînement de Dakar. Elle a été la seule athlète malgache à participer au championnat du monde d'Eugene aux États-Unis d'Amérique en août 2023. Le temps minimal pour les JO de Paris 2024 est de 12"77. Créditée d'un temps de 12"86, Sidonie Fiadanantsoa a amélioré son temps à 12"85 lors du meeting de La-Chaux-de-Fonds en Suisse le 14 juillet dernier.

Rija Vatomanga Gardiner (Athlétisme 100m).

Né le 9 décembre 1999 et âgé de 25 ans, Rija Vatomanga Gardner est un expatrié en France. Ancien spécialiste du 400m et ayant déjà représenté Madagascar au championnat du monde juniors à Tampere en Finlande en 2018, il s'est recentré sur le 100m plat, la distance reine de l'athlétisme actuellement. Bénéficiaire de la seconde wild-card pour l'athlétisme malgache à Paris, Rija Vatomanga Gardiner s'alignera sur la distance de 100m.

Jonathan Harivony Raharvel (Natation 100m brasse).

Ancien boursier du centre de haut niveau de Thaïlande, Harivony Jonathan Raharvel a brillé en remportant trois médailles d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2023 en 50m brasse, 100m brasse et 200m brasse. Jonathan a intégré l'équipe nationale en 2018 et a déjà participé à six championnats du monde. Il fait ses débuts mondiaux en 2019 en Corée et à Budapest. L'année suivante, il a représenté le pays aux championnats du monde à Budapest en grand bassin, puis à Melbourne en bassin de 25m. En 2023, il a concouru au Japon et cette année au Qatar.

Holy Antsa Rabejaona (Natation 50m nage libre).

Holy Antsa Rabejaona a obtenu tardivement sa wild-card pour les JO de Paris. Boursière du centre de Kazan en Russie et ancienne pensionnaire du centre de haut niveau de Thaïlande, elle a créé la surprise au championnat d'Afrique à Maurice début juin en remportant un triplé en or. La nageuse de 22 ans a récemment battu le record de Bako Ratsifandrihamanana en 50m nage libre vieux de 36 ans durant les Jeux des îles au pays. Son nouveau record est de 27"35 contre l'ancien temps de l'icône de la natation malgache de 27"99 datant de 1987. Holy Antsa a déjà représenté le pays aux championnats du monde d'Abu Dhabi en 2021 et à Budapest en 2019.

Enfin une grande première pour Madagascar ?

En treize participations aux Jeux Olympiques (onze en été, deux en hiver), Madagascar n'a jamais décroché une médaille. Avec l'actuelle génération d'athlètes, l'année 2024 pourrait-elle être la bonne ?

Sept athlètes dans cinq disciplines représenteront Madagascar à la XXXIIIe édition des Jeux Olympiques d'été qui se déroulera du 26 juillet au 11 août sur le territoire de la France. Depuis la première participation malgache en 1964 au Japon à ce jour (sauf en 1976 et en 1988), aucun athlète malgache n'a jamais remporté de médaille olympique quelle que soit la couleur. Tous ont été éliminés au premier tour ou à la première série de chaque épreuve, à l'exception de Jean Louis Ravelomanantsoa qui a atteint la finale du 100m plat en terminant huitième lors des Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, avec un temps de 10"18, étant le seul Africain en finale.

De 2004 à 2012, Madagascar a compté sur des générations d'athlètes ayant le potentiel pour briller. En 2004, aux Jeux Olympiques d'Athènes par exemple, Madagascar a envoyé neuf athlètes : Berlioz Randriamihaja au 110m haies, ayant établi un nouveau record de Madagascar (13s46") et terminant 18e au classement général, Rosa Rakotozafy au 100m haies (32e au classement général), Clarisse Rasoarizay au marathon (2h48min14s) et 43e au général, Lalaina Rabenaivo et George Jouvin Rakotoarimbelo en boxe, Naina Cécilia Ravaoarisoa en Judo, Jean Luc Razakarivony (54e) et Aina Andriamanjatoarimanana en natation (56e), et Dally Randriantefy au tennis.

Espoir de tout un peuple

En 2008 à Pékin (08/08-24/08), Madagascar a envoyé sept athlètes : Berlioz Randriamihaja et Nirinarifidy Ramilijaona en athlétisme, Soloniaina Razanadrakoto en boxe, Elie Norbert en judo, Tojohanitra Randriamanjatoarimanana et Erick Rajohnson en natation. En 2012 à Londres (27/07-12/08), la Grande Île a envoyé 7 athlètes : Ali Kame (110m haies), Eliane Solonirina (1500m), Fetra Ratsimiziva en Judo, Nathalia Rakotondramanana en haltérophilie, Josiane Patricia Soloniaina en Judo. En 2020 au Japon (23/07 au 08/08), Madagascar a envoyé 6 athlètes.

Pour cette année 2024, les sept athlètes malgaches : Rosina Randafiarison (Haltérophilie - 49kg), Fabio Rakotoarimanana (Tennis de table), Laura Aina Razafy Rasoanaivo (Judo - 70kg), Sidonie Fiadanantsoa (Athlétisme 100m haies), Rija Vatomanga Gardner (Athlétisme 100m), Jonathan Harivony Raharvel (Natation 100m brasse), Holy Antsa Rabejaona (Natation 50m nage libre) ont la lourde tâche d'écrire une nouvelle page dans l'histoire olympique de la Grande Ile.

Sur ces sept athlètes, l'espoir de tout un peuple repose surtout sur les épaules de Laura Aina Razafy Rasoanaivo et de Rosina Randafiarison. Championne d'Afrique juniors et seniors et créditée de 1 437 points, Laura se trouve au 22e rang mondial de la qualification et est l'unique qualifiée pour le quota continental. Rosina Randafiarison est multiple médaillée d'or au championnat d'Afrique et aux JIOI dans la catégorie des moins de 48 kg. Elle a été vice-championne du monde de sa catégorie en 2023.