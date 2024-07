Madagascar: École Nationale d'Administration - Dix-sept nouveaux administrateurs civils prêtent serment

Dix-sept, c'est le nombre des nouveaux administrateurs civils sortant de l'École nationale d'administration de Madagascar (Enam) qui ont prêté serment hier à la Cour suprême Anosy. Cette promotion porte le nom « Mahomby » et la cérémonie était marquée par la présence du président de l'Assemblée nationale, Justin Tokely, qui est lui-même un administrateur civil. Andry Rakotondrazaka, ministre délégué en charge de la Gendarmerie nationale, Hanitra Fitiavana Razakaboana, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, et le sénateur Sylvain Rabetsaroana étaient aussi présents au cours de la cérémonie.

La promotion Mahomby a été coparrainée respectivement par le président de la Ceni Madagascar, Dama Andrianarisedo, et le général de corps d'armée, ministre délégué en charge de la Gendarmerie nationale, Andry Rakotondrazaka. Mahomby est la XXIXe promotion de l'École nationale d'administration de Madagascar et la sortie officielle s'est tenue au mois d'avril à Androhibe. Hanitra Fitiavana Razakaboana est la ministre de tutelle de la promotion.

Innovations

Avec leur sortie officielle et le serment prêté, les dix-sept nouveaux administrateurs civils se donnent pour objectif d'innover l'administration du pays. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de moderniser l'administration en optimisant les politiques de recrutement afin d'assurer une meilleure adéquation entre les profils et les emplois, ainsi qu'en renforçant les rôles et les responsabilités des hauts fonctionnaires nouvellement diplômés.

Ces dix-sept nouveaux administrateurs civils seront les bienvenus au sein de la grande famille des administrateurs civils, d'autant plus que cette profession est en sous-effectif selon Paolo Raholinarivo, ancien président du Syndicat des administrateurs civils (Synad). Après avoir prêté serment, ils seront répartis à travers le pays pour servir l'administration publique.