Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 48,093 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions en fin de semaine

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 19 juillet 2024, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 48,093 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 8 850,139 milliards FCFA la veille à 8 898,232 milliards FCFA ce vendredi 19 juillet 2024. Cette hausse est consécutive à celle de l'indice composite qui a gagné 0,54% à 239,18 points contre 237,89 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,61% à 119,87 points contre 119,14 points précédemment.

En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,30% à 112,15 points contre 111,82 points la veille. Concernant la capitalisation boursière du marché obligataire, elle est également dans une logique haussière avec un niveau qui se situe à 10 433,003 milliards FCFA contre 10 432 milliards FCFA le 18 juillet 2024 (+1,003 milliard). La valeur des transactions a maintenu le cap du milliard, avec une réalisation de 1,031 milliard FCFA contre 1,086 milliard FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan (Plus 7,32% à 2 420 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 2,00% à 7 140 FCFA), SONATEL Sénégal (plus 1,51% à 20 505 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 1,18% à 12 850 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,00% à 470 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 5,52% à 855 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 480 FCFA), Total Sénégal (moins 2,47% à 2 175 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 2,35% à 6 445 FCFA).