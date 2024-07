Ile Maurice: Panne informatique mondiale - Le pays sous surveillance

Les utilisateurs de PC Microsoft Windows du monde entier, y compris à Maurice, ont signalé des pannes inattendues accompagnées d'un «écran bleu de la mort» hier. La CERT-MU (Mauritius Computer Emergency Response Team) surveille de près la situation et informera les utilisateurs mauriciens des développements et des mesures à prendre.

Ce problème semble être lié à une mise à jour du logiciel Falcon de CrowdStrike, une solution de cybersécurité populaire. Selon les rapports, les PC s'éteignent soudainement et affichent un message d'erreur indiquant que Windows n'a pas pu se charger. Ce problème affecte des organisations de toutes tailles, y compris des services essentiels en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Maurice.

CrowdStrike a confirmé être au courant du problème et travaille à le résoudre. L'entreprise a déclaré avoir reçu des rapports de pannes sur des hôtes Windows en lien avec le logiciel Falcon Sensor et met tout en oeuvre pour identifier la cause et déployer un correctif. Des solutions de contournement potentielles et une alerte technique devraient être publiées.

Selon un communiqué posté sur Facebook, la Mauritius Commercial Bank (MCB) a informé ses clients d'une indisponibilité temporaire de certains services en raison de la panne informatique mondiale affectant Microsoft Windows et le logiciel de cybersécurité CrowdStrike Falcon. La MCB assure à ses clients que des mesures sont prises pour minimiser les désagréments causés par cette panne et pour rétablir le service normal dans les plus brefs délais. Les utilisateurs sont encouragés à utiliser les canaux électroniques disponibles pour leurs transactions bancaires pendant cette période.

Au niveau de Mauritius Telecom, on indique que suite à la panne informatique mondiale provenant d'un «third party supplier» (CrowdStrike), les hotlines et les Telecom Shops de Mauritius Telecom ont été momentanément impactées pendant la matinée d'hier. Elles sont actuellement opérationnelles. Mauritius Telecom précise qu'il n'y a eu aucun impact sur ses services internet, fixe, mobile, TV et my.t money.

Pour le moment, les vols de la compagnie aérienne Air Mauritius ne sont pas impactés par la panne informatique. Atma Bumma, consultant en communication, relations publiques et affaires médias d'Air Mauritius, a indiqué que la situation est suivie de près.

La panne a touché des secteurs variés tels que les aéroports, les compagnies aériennes, les banques, les bourses, les médias et les hôpitaux dans le monde entier. Les conséquences de cette panne sont importantes. De nombreux aéroports ont été contraints de suspendre leurs opérations, provoquant des retards et des annulations de vols. Des compagnies aériennes ont également annulé des vols, tandis que d'autres connaissent des retards importants. Les banques ont signalé des problèmes avec leurs services en ligne et leurs distributeurs automatiques de billets. La Bourse de Londres a été contrainte de retarder l'ouverture de ses marchés. Certains médias ont rencontré des problèmes avec leurs systèmes de diffusion, et des hôpitaux en Israël ont signalé des perturbations de leurs systèmes informatiques.

Microsoft a déclaré être au courant de la panne et travaille à sa résolution. La société a également publié des instructions sur la façon de redémarrer les ordinateurs affectés par la panne.