Ile Maurice: Cyclisme/Lucas Froget - «Tout donner pour sortir gagnant de ce stage»

Lucas Froget se trouve en France depuis une dizaine de jours. Le vice-champion de Maurice junior du contre-la-montre individuel et de la course sur route a posé ses valises à Besançon. Il a entamé un stage d'environ deux mois sous les couleurs de l'Amicale Cycliste Bisontine. Il est le deuxième Mauricien à être accueilli au sein de cette formation après Samuel Quevauvilliers il y a deux ans. Le déplacement de Lucas Froget est financé par le fonds de la Solidarité Olympique de l'Union cycliste internationale (UCI).

Celui qui porte les couleurs du Moka Rangers SC-ENL à Maurice a déjà pris part à sa première course. Il s'est, en effet, aligné au Tour du Territoire de Belfort disputé en trois étapes le week-end dernier. Ce qui n'était pas prévu au départ. «J'ai reçu un appel du responsable du club samedi matin me disant d'être prêt dans une heure et demie parce que je devais remplacer un autre coureur pour la course du week-end», relate Lucas encore un peu abasourdi.

Il s'est présenté sur la ligne de départ de la première étape qui comprenait une boucle de 23 km et une boucle de 33,5 km à effectuer 3 fois pour un total de 123,5 km. Puis, dimanche matin, il y avait un contre-la-montre en montée, au Ballon d'Alsace, sur une distance de 9,3 km et dans l'après-midi, une dernière étape en ligne sur 80 km avec départ et arrivée à Belfort.

Au classement général final, notre compatriote prend la 89e place à 20 minutes et 23 secondes du vainqueur, Joshua Elder-Lozano de l'UC Gessienne qui a effectué les 213 km en 5h12:51. 128 coureurs ont complété les trois étapes alors qu'ils étaient 135 au départ.

«Cette première course sous les couleurs de l'AC Bisontine a vraiment été une belle expérience. Effectuer la montée du Ballon d'Alsace que les coureurs du Tour de France ont empruntée l'année dernière me procure un sentiment très spécial», confie Lucas.

Le coureur se dit «surpris du niveau.» «Cela n'a rien à voir avec Maurice ou il y a quinze coureurs sur la ligne de départ. Ici, on se retrouve dans des pelotons de près de 150 coureurs et ça frotte beaucoup. Il faut savoir se positionner. Tout cela va m'aider à progresser. Je vais tout donner pour sortir gagnant de ce stage», soutient-il.

Lucas est hébergé dans une maison appartenant au club qui a compté parmi ses pensionnaires un certain Thibaut Pinot ou encore Romain Grégoire, élu coureur le plus combatif de la 17e étape du Tour de France 2024. «Je dois me débrouiller seul. Sur le plan personnel, cela aide à grandir. Je continue à suivre le programme d'entraînement de mon coach, Yannick Lincoln. Je vais à la découverte de la région et j'apprécie les beaux paysages montagneux qui s'offrent à moi», ajoute Lucas.

Celui-ci sera de nouveau en lice dans une course ce dimanche. Il s'agira d'un circuit de 10,4 km à faire en neuf fois. Puis, le 28 juillet, il y aura le Tour de la Vallée de Trambouze comprenant un contre-la-montre individuel le matin et une étape en ligne l'après-midi. Le 11 août, le Prix de Rochefort-sur-Nenon sera au menu, une course Open 3 - Access 1/2, longue de 71 km (15 tours de circuit). Le 15 août, il y aura le Criterium du Ballon d'Alsace et trois jours plus tard, une course Open 3 à Auvet-et-la-Chapelotte. Lucas Froget conclura son stage avec une épreuve en Suisse, le Tour du Léman prévu du 23 au 25 août. Au programme, un contre-la-montre individuel le premier jour, puis deux étapes en ligne pour environ 250 kilomètres au total.