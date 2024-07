Ile Maurice: Plusieurs cas d'intoxication alimentaire signalés

La 1ᣴe édition des Beach Universiade Games 2024 a eu lieu les 13 et 14 juillet à Pointe-Jérôme et à la Blue Bay Beach Arena. Quatre disciplines étaient au programme, à savoir le beach-volley, le beach soccer, l'air badminton et le triathlon. La compétition a vu la participation de six universités : l'Université de Technologie de Maurice (UTM), l'Université de Maurice, Open University, Polytechnics Mauritius, Mauritius Institute of Education et Academy of Design and Innovation.

Organisé par le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs, ce rendez-vous a rencontré un énorme succès au niveau de la participation et de l'ambiance qui a régné. Le triathlon, dont la partie nage a en fait été modifiée pour laisser place à une course de kayak, a particulièrement séduit.

Loin de nous de vouloir minimiser ce succès mais toutefois, des cas d'intoxication alimentaire sont venus gâcher la fête pour certains participants. Le plat proposé au cours de cette journée, selon une participante, était composé de riz, daube de poulet, lentilles jaunes et de la salade. Cela n'a visiblement pas passé et environ une vingtaine de participants sont tombés malades par la suite. Certains en portent encore des séquelles à l'instar de cette participante qui est inscrite à Polytechnics Mauritius. «Je fais le va-et-vient entre ma chambre et les toilettes. Personne n'est venu de l'avant pour prendre de nos nouvelles», fait-elle ressortir.