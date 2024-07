Ile Maurice: MSC - Dupuy, Foo Kune et Lent récompensés pour les mois de janvier à mars

Pour beaucoup, il est difficile de concilier sport et études. Toutefois, les performances du cycliste Samuel Dupuy, de la badiste Kate Foo Kune et de l'haltérophile Ketty Lent, semblent prouver le contraire, comme l'a mentionné Sarah Rawat-Currimjee, présidente du Mauritius Sports Council (MSC), dans son allocution. Aussi, ces athlètes ont été récompensés par l'instance de Belle-Rose et son partenaire Panagora Marketing Co Ltd dans la salle de conférence du gymnase de Phoenix, le 18 juillet.

Ils étaient nombreux à être venus assister à la cérémonie de récompenses dédiée aux athlètes ayant brillé lors des mois de janvier, février et mars de cette année. C'est le cycliste Samuel Dupuy qui a été désigné Yop Athlete du mois de janvier 2024 pour les performances qu'il a réalisées du 10 au 14 janvier au CAC Track African Championship au Caire, Egypte, où sept pays étaient en lice. Samuel Dupuy y a remporté le bronze au Men Junior Keirin, au Men Junior Scratch et au Men Junior Individual Pursuit. La cerise sur le gâteau est venue de sa médaille d'or au Men Junior sprint. Le cycliste a reçu un chèque et un trophée de Sarah Rawat-Currimjee ainsi qu'un bon d'achat, un certificat et des cadeaux Yop des mains de Reshma Ramdin Biltoo, brand manager de Panagora Marketing Ltd.

Samuel Dupuy, Cathy Foo Kune (remplaçant sa fille Kate) et l'haltérophile Ketty Lent tenant les trophées YOP-MSC pour les mois de janvier, février et mars respectivement.

%

La badiste Kate Foo Kune, médaillée d'or aux All Africa Badminton Championships le 18 février dernier, a été récompensée en tant qu'athlète Yop du mois de février 2024. C'est sa mère Cathy Foo Kune qui l'a représentée à la cérémonie pour recevoir à sa place les présents remis par Cinthya Meunier Amédé-Faron, Marketing Assistant de Maurilait, ainsi que Bernard Baptiste, directeur du MSC.

La cérémonie de récompenses a été agrémentée d'interludes où des jeunes du MITD de Cassis ont exécuté des danses très rythmées.

Enfin, c'est Ketty Lent qui a été désignée comme athlète Yop pour le mois de mars. Pour rappel, l'haltérophile a pris part aux Jeux d'Afrique (3 au 23 mars) au Ghana auxquels 54 pays participaient. Elle y a décroché trois médailles d'or dans la catégorie des moins de 76 kg : elle a arraché une barre à 91 kg avant de réaliser 106 kg à l'épaulé-jeté. En outre, son total olympique s'élevait à 197 kg. Ce sont Guruduth Ramluchumun, Senior Sports Officer au ministère des Sports et membre de Team Mauritius, ainsi que Reshma Ramdin Biltoo, brand manager de Panagora Marketing Ltd, qui ont remis les récompenses à la championne.

A noter que la cérémonie a été agrémentée d'interludes où des jeunes du MITD de Cassis ont exécuté des danses très rythmées aux sons des ravannes et des triangles.