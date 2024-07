Afrique: Global Peace Index 2024 - Madagascar classée 2ème pays le plus paisible en Afrique subsaharienne

Selon les études annuelles menées par l'Institute of economics and Peace (IEP), Maurice est le pays le plus paisible en Afrique subsaharienne avant Madagascar.

Chaque année, l'Institut pour l'Économie et la Paix (IEP), un think tank basé en Australie, publie des rapports fournis sur l'état de la paix à travers le monde. Dans sa 18e édition, parue cette année, l'IEP a mis en lumière les avancées et les risques en matière de paix dans plusieurs pays, avec des résultats particulièrement encourageants pour Madagascar.

Situation stable

Selon les études menées par l'IEP, Madagascar figure parmi les nations où la paix est particulièrement préservée. En Afrique subsaharienne, la Grande Île figure en tête du classement des paix les plus paisibles et se distingue en occupant la deuxième place, juste derrière l'île Maurice. Ce classement place Madagascar devant des pays tels que le Botswana et le Ghana, témoignant d'une situation relativement stable et paisible.

44ème place

À l'échelle mondiale, toujours selon le GloblaPeace Index 2024 de l'IEP, Madagascar se positionne en 44e place dans le classement général, un résultat significatif qui reflète les efforts continus du pays pour maintenir et promouvoir un environnement pacifique. Ce rapport souligne ainsi les progrès réalisés par Madagascar dans le domaine de la paix, tout en mettant en lumière les défis persistants auxquels le pays doit encore faire face.

%

Analyse complète

La 18e édition de l'Indice de Paix Mondiale (GPI), qui classe 163 États et territoires indépendants selon leur niveau de paix, couvrant 99,7 % de la population mondiale. Produit par l'Institut pour l'Économie et la Paix (IEP), le GPI est la principale mesure de la paix mondiale. Ce rapport « présente l'analyse la plus complète et basée sur des données à ce jour sur les tendances en matière de paix, sa valeur économique, et comment développer des sociétés pacifiques ». Le rapport de l'IEP s'avère une source précieuse d'information pour les décideurs, les chercheurs et le grand public, offrant une analyse approfondie des tendances mondiales en matière de paix, ainsi que des données sur la valeur économique de la paix.

50 dollars per capita

Dans son 18e rapport du Global Peace Index 2024, l'Institut pour l'Économie et la Paix (IEP) a aussi évalué l'impact économique de la violence pour Madagascar à 1 520 000 USD en 2023. Cette somme représente environ 50 USD par habitant, soulignant la charge financière importante que la violence impose sur le pays.Comparativement, le Rwanda connaît un impact économique de 2 528 000 USD, tandis que l'île Maurice enregistre une valeur avoisinant les 2 329 000 USD. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est confrontée à une charge économique beaucoup plus lourde, avec un impact de 12 122 000 USD, toujours selon les études de l'IEP.