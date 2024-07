Madagascar: Énergies renouvelables - Vers la valorisation et le recyclage des déchets solides à Antananarivo

Antananarivo a officiellement lancé un projet ambitieux de valorisation et de recyclage des déchets solides, qui permettra de produire de l'énergie renouvelable, du bio-méthane et des fertilisants, à partir de centaines de millions de tonnes de déchets par an.

Un grand pas dans la gestion optimale des déchets urbains et la transition vers des énergies renouvelables. C'est ce que représente cette initiative, pilotée par la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA), en partenariat avec la société Apis Solutions. Chaque année, la capitale de Madagascar produit environ 400 000 tonnes de déchets solides. Ces déchets, s'ils ne sont pas correctement gérés, représentent une menace sérieuse pour la santé publique et l'environnement, principalement en raison de la production de méthane, un gaz à effet de serre particulièrement nocif.

Ce projet vise donc à réduire ces risques en améliorant la gestion des déchets, un enjeu particulièrement critique dans une métropole comme Antananarivo. D'après ses promoteurs, le projet de valorisation des déchets solides est le fruit d'une collaboration entre la CUA, la Société Municipale d'Assainissement (SMA), et plusieurs ministères dont celui de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), et de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID). Divers organismes des secteurs non gouvernementaux apportent également leur soutien à cette initiative, illustrant l'importance de la synergie entre les acteurs publics et privés pour des projets d'une telle envergure.

Biologique

L'un des aspects les plus prometteurs de ce projet est la production de bio-méthane. Ce gaz, issu de la décomposition des déchets organiques, pourra être utilisé par les entreprises pour leurs besoins énergétiques et pour la cuisson propre des aliments, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles et améliorant la qualité de l'air. En outre, le projet prévoit la production de compost biologique. Ce compost, utilisable comme fertilisant, offre une alternative écologique aux engrais chimiques, souvent responsables de la dégradation des sols et de la pollution des nappes phréatiques. Cette initiative s'inscrit donc dans une démarche de développement durable, visant à transformer les déchets en ressources précieuses.

Lancement

Les travaux de construction de la première unité de traitement des déchets commenceront dans quelques semaines, selon les informations recueillies. Cette unité, dont la mise en service est prévue pour juillet 2025, marquera le début d'une nouvelle ère dans la gestion des déchets à Antananarivo. Selon Jean-Baptiste Olivier, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, ce projet est un excellent exemple de partenariat public-privé efficace (3P). Il témoigne de la capacité des acteurs publics et privés à collaborer pour transformer des défis environnementaux en opportunités économiques et sociales.

La mise en oeuvre de ce projet de valorisation des déchets solides représente un pas important vers un avenir plus durable pour Antananarivo. En réduisant les risques liés aux déchets solides et en transformant ces derniers en ressources utiles, la capitale malgache se positionne en pionnière dans la lutte contre les changements climatiques et la pollution urbaine. Certes, ce projet pourrait servir de modèle pour d'autres villes du pays et de la région, démontrant qu'avec une vision claire et une collaboration efficace, il est possible de relever les défis environnementaux les plus pressants.